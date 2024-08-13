معهد صحة الحيوان يعلن فوز باحثة بجائزة الدكتور محيي الدين زكي صبري

كتبت أسماء نصار

أعلن معهد بحوث الصحة الحيوانية فوز الدكتورة سحر عودة رئيس بحوث في معهد صحة الحيوان بمركز البحوث الزراعية بجائزة الدكتور محيي الدين زكي صبري في مجال دور الميكروبلازما في أمراض الإنسان والحيوان والطيور لأكاديمية البحث العلمى فى دورتها رَقَم 181، لجوائز الدولة (النيل، التقديرية، التفوق، والتشجيعية) لعام 2023.

وتقدمت الدكتورة سماح عيد مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية بالتهنئة للدكتورة سحر عودة باعتبارها نموذجا مشرفا للباحثين المخلصين بالمعهد وان البحث العلمي يأتي على أولويات اهتمام القيادة السياسية حيث شملت الأهداف الإستراتيجية لرؤية مصر 2030 للتشجيع على البحث العلمي والابتكار كأحد الأهداف الإستراتيجية .

كما اشتملت أهداف الخطة القومية للتنمية الإقتصادية والإجتماعية لعام 2023-2024 على زيادة الإنفاق على البحث العلمي بالقطاع الزراعي ودفع منظومة التنمية المستدامة بالبحث العلمي بالقطاع الزراعي و قطاعات الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والتحسين الوراثي وجذب مزيد من الإستثمارات لتحديث القطاع الزراعي نظرا لإيمان القيادة السياسية بأهمية البحث العلمي بالقطاع الزراعي كوسيلة لتحقيق الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل والحد من الفقر والبطالة.

وقالت عيد أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدًا من الدعم للبحث العلمي ومزيد من تنسيق الجهود للأرتقاء بالمنظومة البحثية وتعزيزها وتعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص والمربيين بكل فئاتهم لتقديم حلول عملية ومواجهة التحديات لتحقيق مزيد من التنمية وتعظيم دور المجتمعي والبحثي والخدمي في معهد بحوث الصحة الحيوانية.