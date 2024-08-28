اليوم السابع
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وفد من الفاو يزور معامل الفيروسات عالية الخطورة بمعهد بحوث الصحة الحيوانية

الأربعاء، 28 أغسطس 2024 09:15 ص
وفد من الفاو يزور معامل الفيروسات عالية الخطورة بمعهد بحوث الصحة الحيوانية وفد من الفاو يزور معامل الفيروسات عالية الخطورة
كتبت أسماء نصار

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استقبلت الدكتورة سماح عيد مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية وفد من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" وعلى رأسهم الخبيرة الدولية في مكافحة مرض السعار  Katinka De Balogh  وشملت الزيارة  معامل الفيروسات عالية الخطورة ذات مستوى أمان حيوي متقدم  ومركز حيوانات التجارب مستوى امان حيوي ثالث التابعة لمعهد بحوث الصحة الحيوانية .

واشادت الخبيرة الدولية بالفاو  بالتطور الملحوظ بهذه المعامل وكفاءة الكوادر الطبية والباحثين بالمعهد ومستوى التجهيز العالي  والقدرات التشخيصية والجاهزية في التعامل مع هذه الفيروسات حيث ان مرض السعار من الأمراض المشتركة التي تمثل خطورة عالية على الصحة العامة .

الجدير بالذكر أن الهدف من زيارة الخبيرة الدولية إلى مصر مراجعة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السعار في مصر وعمل خطة زمنيه ومسار محدد في إطار الصحة الواحدة  بالتعاون وزارة الصحة والسكان ووزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي ممثله في معهد بحوث الصحة الحيوانية و الهيئة العامة للخدمات البيطرية لمكافحة مرض السعار في مصر  في إطار مبادرة الدولة للتنمية المستدامة مصر 2030 " مصر خالية من السعار ".

 







الفاو

الصحة الحيوانيه

السعار

التنمية المستدامة



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