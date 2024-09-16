هل تزيد وسائل منع الحمل من خطر الإصابة بجلطات الدم؟

كتبت فاطمة ياسر

قد يزيد فرص الإصابة بجلطات الدم للنساء اللاتي يتناولن حبوب منع الحمل كأحد الأثار الجانبية لهذه الحبوب.

ووفقا لموقع healthshots، سنتعرف علي أفضل الطرق لمنع الحمل وتجلط الدم نتيجة لأخذها دون إجراء تحليل للتعرف علي حقيقة فرص الإصابة.

ما وسائل منع الحمل المتوفرة؟

هناك العديد من وسائل منع الحمل، والتي يمكن تصنيفها على نطاق واسع إلى الأنواع التالية:

- الطرق الهرمونية

تشمل هذه الوسائل حبوب منع الحمل، واللصقات، والحلقات المهبلية ، والحقن، واللولب الهرموني داخل الرحم، فإنها تعمل عن طريق تغيير مستويات الهرمونات لمنع التبويض، وزيادة سماكة مخاط عنق الرحم، وتخفيف بطانة الرحم، وهناك أيضًا اللولب النحاسي الذي يمنع الحيوانات المنوية من تخصيب البويضة دون استخدام الهرمونات.

- طرق الحاجز

وتشمل هذه الوسائل الواقيات الذكرية والأنثوية ، وأغطية عنق الرحم، والحاجزات المهبلية، وتعمل هذه الوسائل على منع الحيوانات المنوية من الوصول إلى البويضة لمنع الحمل.

- الطرق الدائمة

وتشمل هذه الإجراءات الجراحية ربط قناتي فالوب لدى النساء، وقطع القناة المنوية لدى الرجال. ويقول الخبير: "تعتبر هذه الأساليب دائمة وعادة ما تكون غير قابلة للعكس".

- وسائل منع الحمل الطارئة

تشمل هذه الطرق حبوب منع الحمل الطارئة أو حبوب منع الحمل التي تؤخذ في الصباح التالي ، واللولب النحاسي وهي مخصصة للاستخدام بعد ممارسة العلاقة الزوجية دون وقاية لمنع الحمل.

هل وسائل منع الحمل تسبب جلطات الدم؟



الجلطات الدموية عبارة عن كتل من الدم تتشكل بعد إصابة شخص ما بجرح أو إصابة، و تساعد الجلطات، التي تتشكل داخل وعاء دموي مصاب، في إيقاف النزيف وشفاء الجسم، و لكن بعضها يصل إلى الأوردة ولا يذوب بشكل طبيعي. تجلط الأوردة العميقة فهو جلطة دموية في الوريد، وعادة ما تكون في ساق الشخص، ويمكن أن تكون خطيرة، وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة .



ويمكن أن تؤدي الجلطة الدموية في الأوعية الدموية إلى نقل الدم إلى رئتي الشخص، وهو ما يُعرف بالانسداد الرئوي، وقد يكون مميتًا لأنه قد يمنع الدم من الوصول إلى الرئتين، ويتراوح معدل الإصابة بالانسداد الرئوي بين 39 و115 لكل 100 ألف نسمة في العام، وفقًا لبحث نُشر في StatPearls في فبراير 2024.

فتؤثر جلطة الدم على حوالي 1 من كل 1000 شخص يستخدمون وسائل منع الحمل الهرمونية المركبة، والتي تحتوي على هرمون الاستروجين والبروجيستوجين، وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية .

فترتبط وسائل منع الحمل الهرمونية، وخاصة تلك التي تحتوي على هرمون الاستروجين، بزيادة خطر الإصابة بجلطات الدم.

كيفية منع تجلط الدم بسبب وسائل منع الحمل؟

لتقليل خطر الإصابة بجلطات الدم أثناء استخدام وسائل منع الحمل الهرمونية، اتبعي ما يلي:

-اسأل طبيبك عن وسائل منع الحمل التي تحتوي على مستويات أقل من هرمون الاستروجين أو الخيارات التي تحتوي على البروجستين فقط.

-حافظ على وزن صحي، ومارس النشاط البدني لتقليل خطر الإصابة بالتخثر بشكل عام.

-اشرب كميات كبيرة من الماء للحفاظ على تدفق الدم بسلاسة في الجسم.

-إذا كان لديك تاريخ عائلي للإصابة بجلطات الدم، أو عوامل خطر أخرى مثل السمنة، ناقش الأمر مع طبيبك.