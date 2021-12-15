اليوم السابع
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الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 01:55 م
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هل سيكون اختبار الحمل دقيقا أثناء تناول حبوب منع الحمل؟ هيئة الدواء تجيب

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 12:34 م
هل سيكون اختبار الحمل دقيقا أثناء تناول حبوب منع الحمل؟ هيئة الدواء تجيب هيئة الدواء المصرية - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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قالت هيئة الدواء المصرية إنه يمكن الحصول على نتائج دقيقة من اختبار الحمل أثناء تناول حبوب منع الحمل. 
 
وأضافت هيئة الدواء المصرية: تعمل اختبارات الحمل عن طريق قياس هرمون معين مرتبط بالحمل في الدم أو البول، ولا تؤثر هرمونات حبوب منع الحمل على كيفية قياس اختبار الحمل لمستوى هرمون الحمل في الجسم.
 
وكانت هيئة الدواء المصرية أعلنت عن تسلمها سيارة للخدمات المتنقلة، وذلك كخطوة أولى لتقديم الخدمات الرقمية للصيادلة والمواطنين، وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
 
وتعتبر خدمة السيارة المتنقلة، خطوة جديدة نحو التحول الرقمي وميكنة كافة الخدمات المقدمة من الهيئة، ضمن حزمة من الخطوات تنوي هيئة الدواء المصرية تغطية أنحاء الجمهورية، في إطار سعي الحكومة المصرية لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وكذلك المشروع القومي للتحول الرقمي، و بناء مصر الرقمية، وتعزيز القدرة المعلوماتية للهيئات والجهات الحكومية.

هيئة الدواء

الحمل

اختبار الحمل

حبوب منع الحمل

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