حبوب منع الحمل.. ماذا يحدث لجسم المرأة عندما تتوقف عن تناولها؟

كتبت إيناس البنا

تؤدي حبوب منع الحمل إلى أكثر من مجرد التأثير على فرص النساء في الحمل أو عدمه، من الناحية المثالية، تأخذها النساء لمنع الحمل غير المخطط له.

بعض النساء يطلبن أيضًا وفقًا نصائح أطبائهن، لتنظيم هرموناتهن، وهناك دورة، وتقليل تقلصات الدورة الشهرية، وكذلك الحفاظ على حب الشباب والبثور الجلدية.

حبوب منع الحمل والتغيرات فى جسم المرأة

ولكن، هل تدرك النساء التغيير الذي يمكن أن يمر به جسمهن عندما يتوقفن عن تناول هذه الحبوب؟ وفقا لموقع " onlymyhealth "نحن هنا لنعلمك بمجموعة الاحتمالات، تتوقف معظم النساء عن تناول الحبوب لأسباب صحية فقط، على سبيل المثال ، زيادة خطر حدوث مضاعفات نادرة وخطيرة أو تجلط الدم أو زيادة خطر الإصابة بالسرطان.

يمكن أن تكون الرغبة الجنسية منخفضة جدًا أو مرتفعة جدًا

يعتمد مستوى الرغبة الجنسية أيضًا كثيرًا على هذه الحبوب لأن وظيفتها الرئيسية هي تنظيم الهرمونات، بالنسبة لبعض النساء، قد ترتفع الرغبة الجنسية بينما قد تنخفض عند البعض الآخر.

البثور

تساعد حبوب منع الحمل في الحفاظ على البشرة خالية من حب الشباب والبثور، كيف؟ تؤثر الحبوب على مستويات الهرمون. إنه يؤدي إلى انخفاض في مستويات هرمون التستوستيرون على وجه الخصوص وبالتالي يتسبب في ظهور عدد أقل من التشققات على الجلد، هناك تكمن المشكلة عندما تتوقف المرأة عن تناول تلك الحبوب، سيعمل مستوى الهرمونات بالطريقة التي كان يستخدمها من قبل ويسبب حب الشباب والبثور مرة أخرى.

تتأثر الدورة الشهرية

هذا واضح جدًا، عندما تتوقف المرأة عن تناول حبوب منع الحمل ، ستعود الدورة الشهرية إلى ما كانت عليه قبل الحبوب، هذه الأدوية لها تأثير كبير على الدورة الشهرية وتنظيمها كل شهر.

زيادة الوزن

قد تبدأ بعض النساء في اكتساب الوزن بعد التوقف عن تناول الحبوب.

الدورة الشهرية وتقلبات المزاج

تعتبر متلازمة ما قبل الدورة الشهرية شائعة جدًا بين النساء خاصةً عندما تكون هرموناتهن خاطئة، تساعد هذه الحبوب في منع ذلك ولكن عندما تتوقف، فإنها ستعود إلى ميولها الطبيعية.