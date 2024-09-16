اليوم السابع
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ترامب بعد المحاولة الثانية لاغتياله: أنا بخير.. ونجل المتهم: أبي حنون

الإثنين، 16 سبتمبر 2024 08:05 ص
ترامب بعد المحاولة الثانية لاغتياله: أنا بخير.. ونجل المتهم: أبي حنون دونالد ترامب
وكالات

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قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعد محاولة اغتياله الثانية، في ملعبه للجولف بفلوريدا إنه "بخير" وإن "جهاز الخدمة السرية قام بعمل رائع".

من جانبه دافع أوران روث، نجل رايان روث، عن والده المحتجز لدى قوات إنفاذ القانون بعد حادث إطلاق النار بالقرب من ترامب بفلوريدا، والمشتبه به في محاولة اغتيال ترامب، حسبما أوردت قناة "CNN" الأمريكية الاثنين.

وقال في رسالة نصيّة: "أبي محب وحنون ورجل مجتهد وصادق، لا أعرف ما حدث في فلوريدا، وآمل أن تكون الأمور قد تم تضخيمها، لأن مما سمعته لا يبدو أن الرجل الذي أعرفه يفعل أي شيء مجنون، ناهيك عن العنف".







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