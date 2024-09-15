اليوم السابع
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"نيويورك بوست": إطلاق النار لم يكن يستهدف دونالد ترامب

الأحد، 15 سبتمبر 2024 09:53 م
"نيويورك بوست": إطلاق النار لم يكن يستهدف دونالد ترامب دونالد ترامب
وكالات

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أفادت صحيفة "نيويورك بوست"، بأن "هناك شخصين تبادلا إطلاق النار بالقرب من ملعب ترامب الدولي للجولف في بالم بيتش بولاية فلوريدا".

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية قولها، إن "مطلقي النار كانا يستهدفان بعضهما البعض، ولم يكن إطلاق النار يستهدف دونالد ترامب"، الرئيس الأمريكي السابق.

وذكرت مصادر أمنية لـ"نيويورك بوست"، أن جهاز الخدمة السرية يستجيب لإطلاق نار، الذي وقع بالقرب من ترمب أثناء مغادرته نادي الجولف الخاص به في بالم بيتش.

وقد أعلنت حملة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أنه آمن وبخير بعد إطلاق النار وقع بمحيط مقر إقامته.

وقالت الحملة في بيان: نؤكد تعرض المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية ترامب لحادثة إطلاق نار وقع بمحيط مقر إقامته.

وفي 13 يوليو 2024، نجا دونالد ترامب، الرئيس السابق للولايات المتحدة والمرشح المفترض للحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، من محاولة اغتيال أثناء إلقائه خطابًا في تجمع انتخابي بالقرب من بتلر، بنسلفانيا.







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