اليوم السابع
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وسائل إعلام أمريكية: منفذ محاولة اغتيال ترامب يدعى رايان ويسلى روث

الإثنين، 16 سبتمبر 2024 04:14 ص
وسائل إعلام أمريكية: منفذ محاولة اغتيال ترامب يدعى رايان ويسلى روث الشرطة الأمريكية
أحمد علوى

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أعلنت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصادر أنه جرى تحديد هوية الشخص المعتقل على خلفية إطلاق النار في بالم بيتش على أنه رايان ويسلي روث، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية بنبأ عاجل منذ قليل.

وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" أنه يتعامل مع واقعة "بالم بيتش" ويحقق فيما يبدو محاولة اغتيال للرئيس السابق دونالد ترامب، ذكرت ذلك قناة "الحرة" الأمريكية مساء الأحد.


يأتي ذلك في وقت أعلن قائد شرطة مقاطعة "بالم بيتش" إلقاء القبض على مشتبه به يعتقد أنه مرتبط بحادث إطلاق النار في ملعب ترامب الدولي للجولف.


وأوضح أن قائد شرطة مقاطعة "بالم بيتش" أن التحقيقات بشأن إطلاق النار الآن يضطلع بها مكتب التحقيقات الفيدرالي والخدمة السرية.







الشرطة الأمريكية

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محاولة اغتيال ترامب

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