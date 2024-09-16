جى دى فانس يعرب عن سعادته بنجاة ترامب من محاولة اغتيال

أحمد علوى

أعرب جي دي فانس نائب المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عن سعادته بأن ترامب آمن بعد محاولة الاغتيال الثانية، حبسما أفادت قناة القاهرة الإخبارية بنبأ عاجل منذ قليل.

ومن جانبه أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" أنه يتعامل مع واقعة "بالم بيتش" ويحقق فيما يبدو محاولة اغتيال للرئيس السابق دونالد ترامب، ذكرت ذلك قناة "الحرة" الأمريكية مساء الأحد.

يأتي ذلك في وقت أعلن قائد شرطة مقاطعة "بالم بيتش" إلقاء القبض على مشتبه به يعتقد أنه مرتبط بحادث إطلاق النار في ملعب ترامب الدولي للجولف.



وأوضح أن قائد شرطة مقاطعة "بالم بيتش" أن التحقيقات بشأن إطلاق النار الآن يضطلع بها مكتب التحقيقات الفيدرالي والخدمة السرية.