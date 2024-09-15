CNN: اعتقال شخص بعد إطلاق النار قرب ملعب ترامب للجولف

كتب عبد الوهاب الجندى

أفادت مصادر أمنية لشبكة CNN، بأن شخصاً جرى اعتقاله فيما يتعلق بالحادث الذي وقع قرب ملعب ترامب للجولف في فلوريدا.

وذكرت مصادر متعددة أن جهاز الخدمة السرية أطلق النار على المشتبه به.

ويعتقد المسؤولون الأمريكيون، وفق CNN، أن المسلح كان ينوي استهداف الرئيس السابق ترامب في ناديه للجولف.

بدورها قالت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس إنه تم إطلاعها على تقارير بشأن إطلاق النار بالقرب من الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا.

وأضافت هاريس: "أنا سعيدة لأنه آمن، العنف ليس له مكان في أمريكا"، وفق ما نشرت على موقع إكس.

من جانبه أفادت صحيفة "نيويورك بوست"، بأن "هناك شخصين تبادلا إطلاق النار بالقرب من ملعب ترامب الدولي للجولف في بالم بيتش بولاية فلوريدا".

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية قولها، إن "مطلقي النار كانا يستهدفان بعضهما البعض، ولم يكن إطلاق النار يستهدف دونالد ترامب"، الرئيس الأمريكي السابق.

وذكرت مصادر أمنية لـ"نيويورك بوست"، أن جهاز الخدمة السرية يستجيب لإطلاق نار، الذي وقع بالقرب من ترمب أثناء مغادرته نادي الجولف الخاص به في بالم بيتش.

وقد أعلنت حملة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أنه آمن وبخير بعد إطلاق النار وقع بمحيط تواجده .

وقالت الحملة في بيان: نؤكد تعرض المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية ترامب لحادثة إطلاق نار وقع بمحيط تواجده.

وفي 13 يوليو 2024، نجا دونالد ترامب، الرئيس السابق للولايات المتحدة والمرشح المفترض للحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، من محاولة اغتيال أثناء إلقائه خطابًا في تجمع انتخابي بالقرب من بتلر، بنسلفانيا.