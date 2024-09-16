"إنت مش مجنون".. نقص هذا الفيتامين يسبب العصبية الشديدة

كتبت مروة محمود الياس

قد يتعكر مزاجك فجأة، تسمع تعليقات متكررة من المحيطين بك، "انت عصبى" ، "أصبحت منفعلا"، إذا كنت تعانى من هذه الاضطرابات فجأة، فعليك البحث وراء السبب، فقد يكون مرضيا وليس نفسيا، هذا ما أكد عليه تقرير نشر في agsjournals موضحا أن نقص بعض فيتامينات الجسم قد تسبب هذا الاضطراب الشديد في النفسية.

أعراض نقص فيتامين ب

ووفقا للتقرير فإن نقص فيتامين ب 12 له الكثير من الأعراض النفسية والتي من أهمها أن يشعر المريض بالضيق الشديد والشعور بصعوبة التنفس والضعف العام، فضلا عن اضطرابات حادة في الذاكرة وتغيرات شديدة في الإدراك، كما يعانى البعض من النسيان وصعوبات التفكير والتذكر، كما يعانى البعض من حالات هذيان كذلك، ويعانى أغلب المرضى بعض من حالة إنفعال سريع وعصبية حادة وقلق شديد واضطراب وتوتر عام.

أكلات فيتامين ب

فيما ذكر تقرير آخر نشر في موقع nhs أن هناك الكثير من المصادر الصحية والغذائية لفيتامين ب الذى يعزز من أعصاب الجسم والقوة العامة، وقوة الجهاز العصبى بشكل عام والتي من بينها :

اللحوم المختلفة الأنواع والأشكال

الأسماك الصحية والمفيدة

اللبن بأنواعه ومنتجات الألبان بأنواعها

البيض الصحى والمفيد

حبوب الإفطار الصحية المدعمة بشكل خاص

البرووكلى كذلك يحتوى على كم كبير من فيتامين ب

الأكباد للدجاج مفيدة وصحية

السبانخ الصحية والمفيدة

وينصح المريض الذى يعانى من نقص فيتامين ب ويعانى من أعراض ظاهرة المتابعة لدى الطبيب المختص، وإجراء التحاليل المطلوبة.