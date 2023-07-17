اعرف أفضل أنواع الأسماك.. تناولها لتعزيز صحتك

كتبت ميرفت رشاد

تعتبر الأسماك مصدرًا ممتازًا للبروتينات ذات القيمة البيولوجية العالية والأحماض الدهنية الأساسية غير المشبعة ،والكالسيوم والحديد والسيلينيوم والزنك والعديد من المعادن والفيتامينات الأخرى، كما أنها تحتوي على أحماض أمينية وقد أثبتت فعاليتها في الحد من تطور العناصر المزمنة التي تؤدي إلى الإصابة بالسرطان ومرض السكري من النوع 2 ومشاكل القلب والأوعية الدموية الأخرى ، ثبت أيضًا أن استهلاك الأسماك يقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب والسكتة الدماغية وتدهور الصحة العقلية ، من المعروف أن إضافة الأسماك إلى نظامك الغذائي فعالة في نمو الدماغ ، وإليك أكثر الأسماك الصحية، وفقا لما نشره موقع " pinkvilla".

أكثر الأسماك الصحية التي يجب تناولها ودمجها في نظامك الغذائي:

1. الرنجة:



تحتوي أسماك الرنجة على أحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين د ، ثبت أن استهلاك أسماك الرنجة مفيد لأمراض القلب والأوعية الدموية ، كما أدى إلى تقليل مخاطر الإصابة بالاكتئاب والسرطان ، إذا كنت تبحث عن أفضل الأسماك من أجل الفوائد الصحية ، فقد يكون سمك الرنجة خيارًا جيدًا بالنسبة لك نظرًا لأنه يحتوي على مستويات منخفضة جدًا من الزئبق.

2. السلمون:



أسماك السلمون غنية بأحماض أوميجا الدهنية طويلة السلسلة والتي أثبتت أنها صحية تمامًا ،وقد ثبت أيضًا أنه يقلل من ضغط الدم ، وعدم انتظام ضربات القلب ، وتكدس الصفائح الدموية ، والاستجابات الالتهابية ، ونمو اللويحات المتصلبة ، ثبت أيضًا أن سمك السلمون البري يعزز صحة الدماغ والقلب والأوعية الدموية ونمو الشبكية إلى جانب التأثير على صحة العظام واضطرابات المزاج والتدهور المعرفي أثناء الشيخوخة.

3 - السردين:

لقد ثبت أن إدخال السردين في النظام الغذائي فعال للغاية، يعتبر السردين مصدرًا غنيًا جدًا للأرجينين الأساسي والوظيفي الذي يعمل بمثابة لبنة بناء لما يصل إلى 20 بروتينًا ، يحتوي السردين أيضًا على الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والزنك والحديد وغيرها من العناصر الغذائية التي تعدل الالتهاب الخفيف وتفاقم الإجهاد التأكسدي المرتبط بأمراض القلب والأوعية الدموية .

4 - الماكريل :

سمك الماكريل غني بالبروتين ومتوازن جيدًا مع الأحماض الأمينية الأساسية يحتوي أيضًا على 42.7٪ بروتينات و 45.2٪ دهون و 5.6٪ معادن ( 9 ). ولأنها تعتبر سمكة صحية ، فهي تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية طويلة السلسلة ، والفيتامينات التي تذوب في الدهون (فيتامين هـ وفيتامين د) ، وبروتينات سهلة الهضم ، الميزة الإضافية لإدراج هذه السمكة في نظامك الغذائي هي أن قيمة أوميجا لا تتأثر بالقلي العميق .

5. التونة:

تعتبر أسماك التونة من أكثر الأسماك استهلاكًا نظرًا لجودتها الغنية بالبروتين ونكهتها خاصةً عند تعليبها ، يحتوي زيت نفايات التونة أيضًا على سلسلة طويلة من أحماض أوميجا 3-6 الدهنية التي أثبتت أن لها إمكانات صحية كبيرة في الحد من الأمراض المختلفة ، فقد يكون تضمين التونة الخفيفة في نظامك الغذائي خيارًا جيدًا للقيام به.