حلوى المولد للصغير والكبير.. 6 فوائد صحية لتناول الحمصية

كتبت مروة محمود الياس

الحمصية أحد أهم مكونات علبة حلاوة المولد المميزة، يفضلها البعض، ولا يعى بعض الآخر مدى فوائدها الصحية طالما تستهلكها بتوازن ودون إفراط.

وفقا لتقرير نشر في ميدسين نت الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض، فإن الحمص له الكثير من الفوائد الصحية والتي من بينها:

يعزز الطاقة العامة للجسم والقوة، كما يعزز قوة الجهاز العصبي نظرا لاحتوائه على الكولين وبالتالي يجعل الأعصاب قوية.

يعزز الحمص من فرص التئام الالتهابات والمشكلات الصحية بالجسم فهو يعزز المناعة.

يعزز الحمص أيضا من تخفيف مشكلات المعدة طالما نستهلكه بكميات متزنة.

الحمص أيضا يقي من الإصابة بنقص الحديد الحاد الذي يعاني منه البعض نظرا لاحتوائه على كم هائل من المليجرامات الخاصة بالحديد.

يعزز الحمص من نسب فيتامين سي في الجسم وبالتالي يقوي المناعة ويقوي دفاعات الجسم ضد المرض

يقوي الحمص من صحة العضلات والأعصاب والعظام فضلا عن تعزيزه صحة القلب وخفض نسب الكوليسترول في الدم

فيما قال الدكتور سمير بهنسي أخصائي الأطفال في مستشفى الجلاء التعليمي، أن الحمص له فائدة خاصة بالأطفال، والحمصية بشكل خاص:

تعزز طاقة الطفل وتقلل من الإضطرابات المعوية لديهم طالما نستهلكها بشكل متوازن

تعطي الطفل القوة والنشاط والتركيز فهو يزيد من قوة تركيز الأعصاب وتركيز الدماغ.

يحسن الحمص من العملية الهضمية وطبيعة شعور الطفل بالشبع مما يعزز من صحته العامة وصحته الهضمية.

ولكن حذر من الإفراط في تناول الحمص أو الحمصية بشكل عام، نظرا لاحتوائها على السكريات المضافة، والتي قد تسبب الخمول والكسل للطفل ويضطرب معها نسبة السكر في الدم لديه، كما تؤثر على شهيته وأمعائه، كما أن الكميات الكبيرة من الحمصية تسبب الانتفاخ نظرا للالياف الزائده فيها كما تسبب مشكلات بالمعدة وتقلصات وغازات أيضا، لذا يجب الإلتزام بتناوله بكميات معقوله ومحدودة يفضل قطعة واحدة يوميا.