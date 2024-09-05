مسمية والحمصية والفولية.. أبرز حلوى المولد النبوى فى شوادر الغربية.. فيديو

الغربية محمد طارق

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا لجولته داخل مدينة زفتي لرصد شوادر بيع الحلوي، والتي تشهد إقبالا كبيرا منذ اليوم الأول من إنشائها، حيث يبدء بائعي ومصنعي حلوي المولد النبوي بمختلف أشكالها في التجهيز لهذا الموسم كل عام قبل بدايته بثلاثة أشهر.

وقال عبده إسماعيل أحد بائعي ومصنعي الحلوي داخل محافظة الغربية، أن الموسم هذا العام يشهد إقبال كبير من الأهالي منذ بداية إنشاء الشادر منذ أسبوعين تقريبا، حيث تعد الحوي هي أحد أهم مظاهر الإحتفال لدي الأسرة المصرية، والتي تدخل البهجة والسرور علي الأطفال وكبار السن احتفالا بمولد أشرف الخلق

وأضاف: الإقبال يتزايد أيضا علي شراء العروسة والحصان خاصة للمرتبطين والعرسان الجدد، حيث تعد هي أحد أهم الهدايا في هذا الموسم بجانب علبة الحلوي، مشيراً إلي أن هذا الموسم شهد تطور كبير في أشكال العرائس التي تحولت من مصنوعة من الشكر إلي أشكال كرتونية لها أنواع كثيرة، موضحاً أن الإقبال يزداد علي الأنواع القديمة كالسمسمية والحمصية والفولية.



