اعرف أفضل طريقة لطهى البيض للحفاظ على العناصر الغذائية

كتبت ميرفت رشاد

يعد البيض أحد أكثر مصادر البروتين غنى بالمغذيات التي يمكنك تناولها ، حيث يوفر جرعة صحية من العديد من الفيتامينات والمعادن،، بالإضافة إلى أنه يوفر الكولين وفيتامين ب وفيتامين د والكوليسترول الغذائي والزنك والحديد ، وكلها لها فوائدها الخاصة لصحتك، لكن طريقة طهي البيض يمكن أن تؤثر على تغذيتهم، وفقا لما نشره موقع "livestrong".

كيف يؤثر طهي البيض على التغذية؟

طهي البيض يجعل جسمك يتمكن من امتصاص واستخدام المزيد من البروتينات والفيتامينات، يساعد الطهي أيضًا على تقليل خطر إصابتك بالمرض من البكتيريا مثل السالمونيلا ، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية .

ومع ذلك ، فإن الحرارة الزائدة يمكن أن تلحق الضرر بالكوليسترول في البيض وتتسبب في أكسدة الكوليسترول في البيض ، والتي تم ربطها بحالات مثل السرطان ، وفقًا لبحث يونيو 2018 في الاتجاهات في علم الغدد الصماء والتمثيل الغذائي ‌.

الطريقة الأكثر صحة لتناول البيض هي استخدام حرارة عالية بما يكفي لقتل البكتيريا المسببة للأمراض ، ولكن ليس مرتفعًا جدًا لتقليل العناصر الغذائية أو التسبب في أكسدة الكوليسترول، تم ربط الأوكسيستيرول بزيادة مخاطر الإصابة بالأمراض بالإضافة إلى ذلك ، فإن طهي البيض بدرجة حرارة عالية يمكن أن يضر بمضادات الأكسدة المفيدة ، مثل فيتامين أ ، الذي يساعد في مكافحة أضرار الأكسدة في الجسم.

أصح طريقة لطهي البيض

البيض المسلوق



عند طهي البيض المسلوق ، يمكنك جعل الصفار طريًا أو صلبًا عن طريق سلقه لفترة أطول أو أقل، يستغرق البيض المسلوق حوالي 6 دقائق والبيض المسلوق جيدًا يستغرق من 10 إلى 12 دقيقة، يُطهى البياض أسرع من الصفار ، لذلك يحتاج الصفار إلى مزيد من الوقت ليغلي تمامًا.

بيض مخفوق



يُطهى البيض المخفوق عادةً على نار خفيفة ، مما يساعد في الحفاظ على العناصر الغذائية.