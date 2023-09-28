قبل ما تاكل "حلوى المولد".. تعرف على السعرات الحرارية لكل نوع منها

كتبت آية دعبس

تناول حلوى المولد أحد مظاهر الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، حيث يقبل المصريون على شرائها وتناولها كل عام بهذه المناسبة، وتتنوع أشكال حلوى المولد ما بين الفولية والحمصية واللوزية والفستقية واللديدة والسمسمية والملبن بأنواعه وغيرها.

قال المعهد القومى للتغذية ، إن حلوى المولد تتميز بمحتواها المرتفع من السعرات الحرارية التي يمكن أن يتسبب الإفراط في تناولها بعض المشاكل الصحية، ونشر قيمة السعرات الحرارية لبعض أنواع حلوى المولد، وذلك "لكل 100 جرام"، طبقآ لجداول تحليل الأطعمة للمعهد، وهى على النحو التالى: