خدى راحتك .. اعرفى فوائد النوم للأم والجنين فى فترة الحمل

كتبت إيناس البنا

يلعب النوم دورًا حاسمًا في الصحة العامة، وخاصة أثناء الحمل، فالراحة الكافية ليست ضرورية لرفاهية الأم الحامل فحسب، بل إنها ضرورية أيضًا لنمو الجنين.أوضح الدكتور هانى فوزي استشارى النساء والتوليد جامعة عين شمس، أنه يمكن لمتطلبات الحمل أن تغير أنماط النوم واحتياجاته بشكل كبير، فيمكن لهذه التغيرات الهرمونية، وعدم الراحة الجسدية، والقلق أن تعطل النوم، مما يجعل من الصعب الحصول على الراحة اللازمة.

النوم ليس مجرد فترة راحة، بل هو عنصر أساسي في صحة ما قبل الولادة، وفيما يلى نعرض هذه الفوائد لرحلة حمل آمنة:

1. دعم الصحة البدنية





يساعد النوم على إصلاح الجسم واستعادته، مما يسمح للمرأة الحامل بالتكيف بشكل أفضل مع المتطلبات الجسدية للحمل، كما يساعد في الحفاظ على الوظائف الحيوية ويدعم صحة المناعة، وهو أمر مهم بشكل خاص خلال هذه الفترة الحساسة.

2. يعزز نمو الجنين

يرتبط النوم الجيد بنمو الجنين وتطوره بشكل أفضل، حيث يتم إفراز هرمون النمو، الذي يعد ضروريًا لنمو الجنين، بشكل أساسي أثناء النوم العميق.

3. يقلل من خطر حدوث مضاعفات الحمل

الحصول على قسط كاف من النوم يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمضاعفات مثل تسمم الحمل وسكري الحمل.

4. يحسن الصحة العاطفية

يساعد الحصول على قسط كافٍ من الراحة على إدارة تقلبات المزاج ويقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب قبل الولادة، والذي يمكن أن يؤثر على صحة الأم والطفل.

5. ينظم الشهية والوزن

يؤثر النوم على الهرمونات التي تتحكم في الشهية، مما يساعد على إدارة الرغبة الشديدة في تناول الطعام والحفاظ على وزن صحي أثناء الحمل.

نصائح لنوم هادئ

1. إنشاء روتين

تحديد وقت النوم ووقت الاستيقاظ يمكن أن يحسن نوعية النوم بشكل كبير.

2. إنشاء بيئة مريحة

تأكد من أن بيئة النوم هادئة ومظلمة ومريحة والنوم على وساد ومراتب مريحة.

3. الحد من المنشطات

تجنب تناول الكافيين والوجبات الثقيلة قبل النوم.

4. تقنيات الاسترخاء

يمكن أن تساعد الممارسات مثل اليوجا قبل الولادة، أو التأمل، أو حتى القراءة في تهدئة العقل وإعداد الجسم للراحة.