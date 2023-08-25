أعراض وأسباب عدم التوازن الهرموني في الجسم

كتب – حسام الشقويرى

عندما يعاني الجسم من اختلالات هرمونية، يبدأ في إظهار أعراض محددة، هذه الأعراض هي مؤشرات بالنسبة لنا للتحكم وإعادة الهرمونات إلى المستوى الصحي، من الأكثر شيوعًا تجربة هذه الأعراض خلال فترة المراهقة ، والحيض ، والحمل وبعد الولادة ، وانقطاع الطمث ، وفقا لما نشره موقع healthifyme .

تشكل الهرمونات جزءًا صغيرًا من الجسم بالكامل ، لكنها يمكن أن تسبب مشاكل صحية خطيرة إذا كانت غير متوازنة. لذلك ، من الأهمية معرفة السبب الرئيسي لاختلال التوازن الهرموني والتقلبات. ومن المهم ملاحظة أن هذه الأعراض عامة وقد لا تعكس دائمًا اختلال التوازن الهرموني.

الاعراض:

صداع متكرر

حَبُّ الشّبَاب

تقلب المزاج

مشكلة النوم

ربح أو خسارة مفاجئة

فروة الرأس والجلد الدهنية أو الجافة

تعب

عدم انتظام الدورة الشهرية

التعرق المفرط

كثرة التبول

حساسية من الحرارة أو البرودة

مشكلة متكررة في حركة الأمعاء

الم المفاصل

وجه سمين

قلق

نمو الشعر الزائد

عدم التوازن الهرموني عند الإناث

متلازمة تكيس المبايض (PCOS) هي أكثر المشاكل الهرمونية شيوعًا للإناث خلال سن الإنجاب. تتغير مستويات الهرمون خلال فترة البلوغ والحمل والرضاعة وانقطاع الطمث.

تشمل أعراض الخلل الهرموني عند النساء ما يلي:

عدم انتظام الدورة الشهرية

نمو الشعر الزائد (الشعرانية)

حب الشباب على الوجه أو الصدر أو أعلى الظهر

تساقط الشعر

جفاف المهبل

ضمور المهبل

تعرق ليلي

الصداع

عدم التوازن الهرموني عند الرجال

التستوستيرون هو الهرمون الأساسي المسؤول عن نمو الذكور. ينتج عن عدم انتظام إنتاج الهرمونات الذكرية عدة أعراض. تشمل:

التثدي ، أو نمو أنسجة الثدي

ضعف الانتصاب (ED)

نمو غير طبيعي للحية ونمو شعر الجسم

فقدان كتلة العضلات

فقدان كتلة العظام (هشاشة العظام)

فترة انتباه قصيرة

الهبات الساخنة

أسباب عدم التوازن الهرموني

نقص التغذية

يحتاج جسمنا إلى أطعمة غنية بالعناصر الأساسية مثل الفيتامينات والمعادن. لذلك ، قد يؤدي عدم التوازن الغذائي إلى خلل هرموني. بالإضافة إلى ذلك ، يلعب نظامنا الغذائي دورًا مهمًا في الحفاظ على توازن الهرمونات. وبالتالي ، يجب علينا تزويد أجسامنا بالعناصر الغذائية الكافية لتعمل بشكل صحيح.

الإجهاد والقلق وإرهاق الغدة الكظرية

تساعد الغدد الكظرية لدينا في إفراز هرمونات مقاومة الإجهاد. يؤثر الضغط المستمر على عقولنا وأجسادنا سلبًا على هذه الغدد. إنهم يعملون فوق طاقتهم ويفشلون في أداء وظائفهم بفعالية. نتيجة لذلك ، من المهم أن تأخذ قسطًا من الراحة والاسترخاء عندما نشعر بالتوتر. يجب على المرء الاتصال بالطبيب إذا حدث هذا بشكل متكرر.

(HRT)

استخدام العلاج بالهرمونات البديلةوحبوب منع الحمل

قد تساعد هذه العلاجات والحبوب في تحديد النسل. ومع ذلك ، فإن النساء اللائي يستخدمن العلاج بالهرمونات البديلة أو أقراص منع الحمل يجدن صعوبة في موازنة هرموناتهن. بالإضافة إلى ذلك ، تستمر الأعراض حتى بعد التوقف عن تناول الأدوية والعلاج التعويضي بالهرمونات. لذلك ، يجب عليك زيارة الطبيب قبل البدء في أي علاج أو دواء من هذا القبيل.