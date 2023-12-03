أسباب زيادة النوم عديدة.. أبرزها الاكتئاب وخلل الهرمونات

يعانى الكثير من الأشخاص من اضطرابات فى النوم، إلا أن البعض يصاب بمشكلة النوم الزائد "فرط النوم" الذى يرجع إلى عدة أسباب مختلفة والتى شملت على وجود مشاكل صحية داخل جسم الفرد مثل الإصابة بمتلازمة الإجهاد المزمن، وحدوث خلل فى بعض الهرمونات، وسيوضح ذلك التقرير التالى، وفقًا لما نشره موقع onlymyhealth.
أسباب زيادة النوم عديدة.. أبرزها الاكتئاب وخلل الهرموناتالأحد، 03 ديسمبر 2023 03:00 ص
فرط النوم
كتبت رانيا عامر
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