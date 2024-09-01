وزيرة البيئة: المخلفات بأنواعها ضمن المجالات الاستثمارية المستفيدة من الحوافز الخضراء

كتبت ـ منال العيسوي

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن إدارة المخلفات بكل أنواعها تقع ضمن المجالات الاستثمارية المستفيدة من الحوافز الخضراء، ضمت قانون الاستثمار الجديد، حيث تحرص الدولة على معرفة أفضل التجارب، من أجل تنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخلفات.

وأوضحت وزيرة البيئة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تعمل الدولة أيضا على تشجيع الاستثمار فى كل مراحل منظومة المخلفات من جمع ونقل وتدوير، سواء المخلفات البلدية أو الزراعية أو الطبية أو الهدم والبناء.

جدير بالذكر، أنه أبدت شركة بيئة الإماراتية موافقتها على ضخ مزيد من الإستثمارات فى مجال المخلفات الطبية والزراعية وتحويل المخلفات إلى طاقة، كما سيتم عقد عددا من الإجتماعات مع الوزارات المعنية، من أجل ضمان ضح تلك الإستثمارات فى مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات، وتسهيل كل الإجراءات خلال الفترة المقبلة.