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وزيرة البيئة: قريبا تشجير المحاور الرئيسية على مستوى الجمهورية

الجمعة، 30 أغسطس 2024 07:00 ص
وزيرة البيئة: قريبا تشجير المحاور الرئيسية على مستوى الجمهورية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتبت منال العيسوي

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أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن ملف التشجير من الملفات المهمة على أولويات الدولة، وجار تنفيذ خطة لتشجير المحاور الرئيسية على مستوى الجمهورية، خاصة محافظة القاهرة، بالتنسيق مع وزارة الزراعة، والتضامن الاجتماعى والتربية والتعليم ومنظمات المجتمع المدنى العاملة فى مجال البيئة.

وأشارت وزيرة البيئة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أنه جار الانتهاء من إقرار قانون البيئة الموحد عقب  عرضه على مجلس الشيوخ، والذى سيتضمن بعض القضايا البيئية منها التشجير وتغير المناخ والتنوع البيولوجي والحد من التلوث، مؤكدة أنه ستعمل الوزارة  خلال الفترة المقبلة على وضع آلية للتواصل وتنفيذ حملات التشجير والنظافة بالمدارس على مستوى محافظات الجمهورية.







البيئة

التشجير

الزراعة

التضامن

حملات التشجير

قانون البيئة

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