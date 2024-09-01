قريبا تعاون مصرى إماراتى فى مجال مخلفات البناء والهدم والزراعة.. التفاصيل

كتبت ـ منال العيسوى

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه أبدت شركة بيئة الإماراتية موافقتها على ضخ مزيد من الاستثمارات فى مجال المخلفات الطبية والزراعية وتحويل المخلفات إلى طاقة، كما سيتم عقد عدد من الاجتماعات مع الوزارات المعنية، من أجل ضمان ضح تلك الاستثمارات فى مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات، وتسهيل كل الإجراءات خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنها خلال زيارتها الأخيرة لدولة الإمارات، اطلعت على عدد من التجارب الإماراتية فى مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات، ومصنع تحويل المخلفات لطاقة بالشارقة والتعرف على التكنولوجيات المستخدمة فى هذا الملف، إضافة إلى تفقد نموذج تدوير مخلفات الهدم والبناء بداية من عملية الفصل حتى المنتج النهائى، ومصنع المعالجة البيولوجية لإنتاج الوقود البديل RDF من المخلفات الصناعية والتجارية والبلدية، وإنتاج السماد العضوي الناتج عن فرم المخلفات الزراعية أو المخلفات العضوية، ومنظومة جمع المخلفات الطبية.