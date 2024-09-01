خطوات نفسية فعالة للتحكم فى التقلبات المزاجية الموسمية.. طبقها بنفسك

كتبت مروة محمود الياس

كلنا نعاني من تقلب المزاج وحالات اكتئاب وحزن وعزلة بين الحين والآخر، ولكن بعض الأشخاص لديهم اكتئاب أو تقلب مزاجي موسمي، يحدث هذا الأمر لديهم عند الانتقال فصل إلى آخر.

ووفقًا لتقرير نشر في موقع هيلث شوتس الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض، فإن التقلب المزاجي الموسمي له الكثير من الأعراض منها العزلة الشديدة، الشعور بالقلق الحاد، أو التوتر الحاد، الشعور بالحزن الشديد، عدم الرغبة في التواصل مع الآخرين، فضلاً عن الشعور بحالة من التقلب المزاجى الحاد، والقلق والخوف غير المسبب.

وتابع التقرير أن البعض يعاني من هذه المشكلة خلال فترة التقلبات المناخية سواء بالتحول من فصل إلى آخر، أو عند مشاهدة الأمطار أو عند اشتداد درجات الحرارة وغيرها الكثير، ويمكن السيطرة على هذه التقلبات المزاجية الموسمية من خلال مجموعة من النصائح والتي من بينها:

النشاط الرياضي البدني المنتظم اليومي الذي لا ينقطع أبدًا أمر في غاية الأهمية، حتى وإن كان لمدة 20 دقيقة يوميًا لا أكثر من ذلك، هذا النشاط المنتظم يحسن من حالة المزاج بشكل كبير ويعتاد عليه الجسم والمخ أيضا، ما يكون حافزًا للتخلص من هذا النوع من الاكتئاب والتحكم فيه.

الطعام الجيد الخفيف يحسن من الحالة المزاجية لا شك في ذلك خاصة عند التقلبات الموسمية.

النوم السليم، النوم بعدد ساعات جيد وكافٍ يؤمن الراحة الشديدة للجسم والعقل أيضًا، ضبط مواعيد النوم والإلتزام بها وكذلك مواعيد الاستيقاظ والروتين اليومي، يساعد بشكل كبير على تنشيط فيتامين د في الجسم كما يعزز من هرمونات الجسم، مما يخفف التوتر ويحسن من الحالة المزاجية ويقاوم الاكتئاب

التواصل الجيد، كلما كان هناك تواصل جيدا مع الآخرين وأنقذت نفسك من العزلة، كان هذا الأمر مفيدا لك في حياتك ولصحتك النفسية

إذا كانت المشكلة تظهر بأعراض شديدة وتؤثر على حياتك يجب أن تتواصل مع طبيب نفسي لتلك التقلبات.