ما الأدوية التى تتعرض للتلف بسبب ارتفاع درجات الحرارة؟

كتبت فاطمة ياسر

في حالة عدم الاهتمام بالأودية الخاصة بك خلال ارتفاع درجات حرارة الطقس، فأنت بهذه الطريقة تتسبب في تلفها، وخاصة التي تحتاج للبرودة كالأنسولين لمرضي السكري، وأجهزة الاستنشاق التى قد تتعرض للانفجار، وخلال التقرير المنشور عبر موقع hindustantimes سنتعرف علي هذا الأدوية التى تتعرض للتلف بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

ما الأدوية التي يمكن أن تسبب مشاكل في الحرارة؟



يمكن أن تؤدي أدوية خفض ضغط الدم التي تقلل من السوائل في الدم إلى الجفاف، كما يمكن لعلاج أمراض القلب أن تقلل من تدفق الدم إلى الجلد وتجعلك أقل إدراكًا للحرارة الخطيرة.



ويمكن لبعض مضادات الاكتئاب أن تعيق قدرتك على البقاء هادئًا، و يعمل الأسبرين ومسكنات الألم المتاحة دون وصفة طبية على تقليل مستويات السوائل والصوديوم، مما يجعل التعامل مع درجات الحرارة المرتفعة أكثر صعوبة وعلاوة على ذلك، فإن الجمع بين الحرارة والآثار الجانبية للأدوية قد يؤدي إلى الشعور بالدوار والسقوط.

كما يمكن لبعض أدوية ـ المضادات الحيوية ومضادات الفطريات وأدوية حب الشباب ـ أن تزيد من حساسية الجسم لأشعة الشمس، مما يتسبب في ظهور طفح جلدي وحروق الشمس، وإذا كنت تتناول هذه الأدوية، فابق بالظل أو ارتد أقمشة واقية من الشمس وكريمات الوقاية من الشمس.

كيف يجب تخزين الأدوية ؟

يجب عمومًا حفظ الأدوية في مكان بارد وجاف، ما لم تكن بحاجة إلى التبريد، فمثلا مرضي السكر عليهم حمل الأنسولين في الحقيبة الثلجية المخصصة له للحفاظ علي الأنسولين من التلف، وأيضا الأدوية بصفة عامة يجب الحفاظ عليها بعيدا عن الرطوبة وحرارة الطقس تجنبا لتعرضها للتلف.

