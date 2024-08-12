ما العلاقة بين اضطرابات الغدة الدرقية والشعور بالحزن.. اعرف التفاصيل

كتبت فاطمة ياسر

إذا كنت تعاني من اضطراب في الغدة الدرقية فهذا يعني أنك شخص مائل للشعور بالحزن والتوتر، والسبب أن الغدة الدرقية تلعب دورا مهما في الجسم، وأبرزها أنها تفرز هرمونات تساعد في تنظيم مستويات الطاقة والتمثيل الغذائي، وحدوث خلل بها يعرضك للكثير من التغيرات المزاجية، والشعور بالقلق والتوتر والحزن.



وأكد الدكتور رائف ملاك استشاري الغدد الصماء والسكر في كلية طب عين شمس، أن هناك العديد من أنواع خلل الغدة الدرقية، وهما قصور الغدة الدرقية وفرط نشاط الغدة الدرقية، ولكل منهم أعراضه المختلفة.

- قصور الغدة الدرقية

يحدث نتيجة لعدم قدرة الجسم علي إنتاج ما يكفي من هرمونات الغدة الدرقية، وهذا يؤثر بشكل ملحوظ علي صحة الشخص، والتعرض لزيادة ملحوظة في الوزن، والكسل المفرط.

- فرط نشاط الغدة الدرقية

يحدث عندما يتعرض لجسم لزيادة نسبة هرمون الغدة الدرقية، وهؤلاء الأشخاص أكثر عرضة للإصابة والشعور بالاكتئاب والقلق الشديد.

وأوضح استشاري الغدد الصماء، أن هناك صلة بين وظيفة الغدة الدرقية والشعور بالحزن، هذه الصلة ليس فقط للمصابين بمشاكل أو خلل بالغدة الدرقية بل أيضًا للأشخاص الذين يتناولون العلاج الهرموني الخاص بها، كما أن تعرض المرضي لخلل في هرمون الغدة من المخ فهذا يؤثر علي قدرة الغدة الدرقية علي إرسال الإشارات إلي المخ، ويزيد من شعور الشخص بالحزن.

وقدم رائف، بعض النصائح الطبية الهامة للتعامل مع اضطراب الغدة الدرقية والشعور بالحزن، ومنها:

- ممارسة الرياضة لتنظيم هرمونات الجسم وتقليل الشعور بالحزن والإكتئاب والقلق.

-أخذ قسط كافٍ من النوم يوميا يقلل الشعور بالاكتئاب.

-أكثر من تناول الخضروات والفواكه.

