تنسيق الدبلومات الفنية.. غداً إتاحة موقع التنسيق للتقدم لاختبارات القدرات

كتب ـ محمد صبحى

أصدرت وزارة التعليم العالى بيانا بشأن اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق ببعض الكليات التي يشترط للقبول بها اجتياز هذه الاختبارات للطلاب الحاصلين علي الشهادات الفنية " المدارس الفنية المتقدمة الصناعية – دبلوم المعاهد الفنية الصناعية".

وقالت وزارة التعليم العالى، استكمالا للجدول الزمني الخاص بمراحل أعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات لهذا العام 2024، وفي ضوء قواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات التي تشترط اجتياز اختبارات القدرات كشرط من شروط القبول ببعض الكليات.

يسر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن تُعلن لأبنائنا طلاب الشهادات الفنية عن تنظيم اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها وهذه الكليات هي:-

- كليات الفنون الجميلة "عمارة – فنون"بجامعات (حلوان – الإسكندرية – المنيا –جنوب الوادي بالأقصر {فنون} فقط).

- كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان – بنها – بني سويف – دمياط - طنطا).

وتيسيراً علي أبنائنا طلاب الشهادات الفنية المتقدمين لأداء اختبارات القدرات هذا العام 2024 ، فقد تقرر فتح موقع التنسيق الالكتروني لهم لتسجيل رغباتهم لأداء اختبارات القدرات المؤهلة لهذه الكليات بدءً من يوم الاثنين الموافق 2/9/2024 حتي يوم الأحد الموافق 8/9/2024 ، علي أن تعقد الاختبارات بالكليات المعنية في الفترة من يوم السبت الموافق 7/9/2024 حتي يومالاثنين الموافق 9/9/2024.

خطوات تسجيل الطالب لحجز موعد اختبارات القدرات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني:

• يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق: www.tansik.digital.gov.eg ثم إلي صفحة التسجيل وحجز اختبارات القدرات وذلك باستخدام الآتي :

1- رقم الجلوس والرقم السري لطلاب المدارس الفنية الصناعية .

2- كود التنسيق والرقم السري لطلاب دبلوم المعاهد الفنية (الصناعية) .

• ستظهر بيانات الطالب والتي تتضمن (رقم الجلوس- اسم الطالب) وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الالكتروني الخاصة بالطالب.

• تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة والكليات وأماكنأداء هذه الاختبارات والمواعيد المحددة.

• يقوم الطالب باختيار نوع اختبارات القدرات التي يرغب في أدائها.

• يتم سداد قيمة الاختبار عبر قنوات السداد الإلكترونية فقط سواء باستخدام بطاقات الدفع المسبق / بطاقات الائتمان أو منافذ تحصيل شركات السداد الإلكتروني.

• لا يعتد بأي وسيلة أخري للسداد ولن يتم الحصول علي موعد الامتحان من الموقع إلا بعد إتمام عملية السداد بالوسائل المحددة علي صفحة اختبارات القدرات بموقع التنسيق الإلكتروني.

• يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها والمواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.

• عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات والمواعيد وأماكن أداء الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.

• يلتزم الطلاب بأداء الاختبارات بالكلية التي تقع في نطـاق توزيعهم الجغرافي (أ) ولا يسمح لهم بأداء أي اختبارات خارج هذا النطاق.

• تلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات ، وتقوم بإدخال نتائج الامتحانات مباشرة لكافة الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب لخريجي المدارس الفنية الصناعية ، وكذلك كود التنسيق واسم الطالب لخريجي المعاهد الفنية الصناعية حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج.

• يتم تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات ليتم الترشيح بناءً عليها وتكون الكليات مسئولة مسئولية كاملة عن هذه النتائج في خلال الفترة الزمنية المخصصة لذلك حيث لن يعتد بأي نتائج أخري بعد إغلاق موقع التنسيق الالكتروني لتسجيل الطلاب اللائقين في هذه الاختبارات.

• تجرى الامتحانات في المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات ولا يسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرةأخرى سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى ولن يعتد بأي إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات حرصاً على الشفافية مع ابنائنا الطلاب.