التعليم العالى تنشر فيديو لتعريف الطلاب بكيفية إجراء تحويل تقليل الاغتراب

محمد صبحى

وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتوعية طلاب الثانوية العامة المصرية، بكيفية إجراء تقليل الاغتراب إلكترونيًا بموقع التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد؛ للتسهيل على الطلاب ومساعدتهم في تجنب أي أخطاء قد تحدث معهم.

وأعدت الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة فيديو لطلاب الثانوية العامة، لتوضيح كيفية إجراء تقليل الاغتراب إلكترونيًا بـ موقع التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد وذلك للتيسير على الطلاب.

وسيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) من خلال 6688582 الالكتروني: www.tansik.digital.gov.eg أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%) وذلك بداية من غدًا الخميس الموافق 29/8/2024 حتى يوم الثلاثاء الموافق 3/9/2024.

ويُمكن للطلاب متابعة كافة أخبار تنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، والحسابات الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مواقع التواصل الاجتماعي