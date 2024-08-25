تنسيق الشهادات المعادلة 2024.. مواعيد وأماكن أداء اختبارات القدرات

كتبت بتول عصام- سارة وائل

أعلن مكتب التنسيق عن مواعيد عقد اختبارات القدرات للطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) للعام الجامعي 2025/2024، والراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط للقبول بها اجتياز اختبارات القدرات.

وحدد مكتب التنسيق أماكن ومواعيد أداء الاختبارات لتبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 27/8 للتربية الفنية، حتى الإثنين 2/9 للتربية الرياضية للبنين والبنات، وقررت الوزارة إتاحة الفرصة أمام هؤلاء الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت: https://tansik.digital.gov.eg بداية من اليوم 25 أغسطس

مواعيد اختبارات القدرات:

الثلاثاء: 27/8 كلية التربية الفنية.

الأربعاء: 28/8 كلية التربية الموسيقية.

الخميس: 29/8 رسم العمارة.

السبت: 31/8 رسم الفنون.

الأحد: 1/9 كلية الفنون التطبيقية.

الإثنين: 2/9 التربية الرياضية للبنين والبنات.

وعلى الطالب التوجه إلى مقر الكلية التي يرغب في أداء الاختبارات بها الساعة التاسعة صباحًا ومعه المستندات الآتية:

1. صورة من استمارة النجاح.

2. مستند تحقيق شخصية.

3. عدد 4 صور شخصية.