تنسيق الشهادات المعادلة.. اليوم أداء اختبارات القدرات فى كلية الفنون

محمد صبحى

يواصل موقع التنسيق الإلكترونى إتاحة تسجيل الرغبات لطلاب الشهادات المعادلة للتقدم بموقع التنسيق وذلك لحجز اختبارات القدرات بالنسبة للكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك.

ويؤدى الطلاب اليوم السبت: 31/8 اختبارات القدرات فى رسم الفنون، وذلك بمقر كلية الفنون بجامعة حلوان.

ويتقدم الطلاب لتسجيل رغباتهم فى أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى على شبكة الإنترنت: https://tansik.digital.gov.eg.

وعلى الطالب التوجه إلى مقر الكلية التى يرغب فى أداء الاختبارات بها الساعة التاسعة صباحًا ومعه المستندات الآتية:

1. صورة من استمارة النجاح.

2. مستند تحقيق شخصية.

3. عدد 4 صور شخصية.