ضبط 133 مخالفة تموينية "خلال يوم واحد" بمراكز ومدن بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية والمراكز الطبية الخاصة ومحلات وشوادر بيع اللحوم و الجزارة للتأكد من ضبط الأسعار وعدم استغلال المواطنين ،وتشديد الرقابة علي الأنشطة التجارية للوقوف على مدى التزام التجار بالقوانين والقرارات الوزارية مع اتخاذ عقوبات رادعة حيال محتكري السلع، وذلك ضمن خطة المحافظة في هذا المجال.

حيث قام جهاز حماية المستهلك ببني سويف بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ عدد من الحملات المكثفة التي استهدفت مراكز ومدن المحافظة، وذلك بهدف رصد المخالفات وضبط الأسواق، أسفرت الحملات عن تحرير 133 محضرًا خلال يوم واحد، شملت (30 محضرا في مدينة بني سويف، 7 محاضر في منطقة شرق النيل، 23 محضرا في مركز الواسطى، 5 محاضر في مركز ناصر، 10 محاضر في مركز إهناسيا، 33 محضرا في مركز ببا، 10 محاضر في مركز الفشن، و15 محضرا في سمسطا).

تنوعت المخالفات التي رصدتها الحملات بين عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود الشهادات الصحية اللازمة، تفريغ شحنات بوتاجاز في أماكن غير مخصصة لذلك، إغلاق مستودعات بوتاجاز خلال ساعات العمل الرسمية، تجارة غير قانونية في أدوية بمحل عطارة، وعدم مطابقة أوزان رغيف الخبز المدعم للمواصفات.