افتتاح مسجد عبد الرحمن بن عوف بقرية الوكلية فى بنى سويف بتكلفة 470 ألف جنيه

بنى سويف هانى فتحى

أناب الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ بنى سويف، رئيس مركز ومدينة الفشن فى افتتاح "مسجد عبدالرحمن بن عوف" بقرية الوكيلة التابعة لمجلس قروى أبسوج وذلك فى إطار خطة وزارة الأوقاف التى تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدنى لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد وإعمار بيوت الله.

وعقب الافتتاح أقيمت شعائر صلاة الجمعة بالمسجد، بعد تطويره ورفع كفاءته وتجديده، بتكلفة 470 ألف جنيه "، وذلك فى حضور محمد بكرى رئيس الوحدة المحلية، الشيخ محمد عيد مدير إدارة الأوقاف شعبان حمدان سكرتير المركز، على عمر رئيس قرية أبسوج، حيدر حسين مدير الرصد الميدانى بالفشن ومسئولى الوحدة المحلية ومفتشى إدارة الأوقاف.