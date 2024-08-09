اليوم السابع
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الجمعة، 09 أغسطس 2024 03:48 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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افتتاح مسجد عبد الرحمن بن عوف بقرية الوكلية فى بنى سويف بتكلفة 470 ألف جنيه

الجمعة، 09 أغسطس 2024 02:49 م
افتتاح مسجد عبد الرحمن بن عوف بقرية الوكلية فى بنى سويف بتكلفة 470 ألف جنيه جانب من الافتتاح
بنى سويف هانى فتحى

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أناب الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ بنى سويف، رئيس مركز ومدينة الفشن فى افتتاح "مسجد عبدالرحمن بن عوف" بقرية الوكيلة التابعة لمجلس قروى أبسوج وذلك فى إطار خطة وزارة الأوقاف التى تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدنى لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد وإعمار بيوت الله.

 

وعقب الافتتاح أقيمت شعائر صلاة الجمعة بالمسجد، بعد تطويره ورفع كفاءته وتجديده، بتكلفة 470 ألف جنيه "، وذلك فى حضور محمد بكرى رئيس الوحدة المحلية، الشيخ محمد عيد مدير إدارة الأوقاف شعبان حمدان سكرتير المركز، على عمر رئيس قرية أبسوج، حيدر حسين مدير الرصد الميدانى بالفشن ومسئولى الوحدة المحلية ومفتشى إدارة الأوقاف.







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