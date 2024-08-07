وزيرة التضامن تطلق فعاليات معرض تنمية الأسرة بمهرجان العلمين الجديدة

كتب مدحت وهبة

أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، انطلاق فعاليات معرض تنمية الأسرة المصرية، والذي تنظمه الوزارة بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة، ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة.

ويقام المعرض على مساحة 2000 متر، ويستمر حتى 25 أغسطس الجاري، بمنطقة أرض المعارض بمهرجان العلمين الجديدة بالساحل الشمالي، بمشاركة 76 عارضاً ينقسمون إلى 54 عارضًا من الأسر المنتجة لوزارة التضامن الاجتماعي، إلى جانب مشاركة 22 من رائدات الأعمال بالمجلس القومي للمرأة بهدف توفير فرص تسويقية لمشروعاتهن الحرفية.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن معرض تنمية الأسرة المصرية يقام ضمن فعاليات مهرجان العلمين ويعد فرصة لتسويق الحرف اليدوية والتراثية من مختلف محافظات الجمهورية وفرصة كبيرة لتسويق منتجاتهم، نظراً لحجم المشاركة الكبيرة في فعاليات المعرض الذي يقام في منطقة غاية في الروعة والجمال على أرض مصر.

وأضافت الدكتورة مايا مرسي أن المعرض يشهد مشاركة متنوعة للجهات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي كالهلال الأحمر المصري وبنك ناصر الاجتماعي وصندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي، فضلا عن المشاركة الكبيرة للمجلس القومي للمرأة بمختلف أنشطته، وهو ما يؤكد على التكامل بين كافة مؤسسات الدولة.

وتوجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بالدعوة لكل ضيوف مهرجان " العالم علمين" لزيارة المعرض ودعم العارضين والاستفادة من الأسعار المميزة للمعروضات.

ويضم المعرض العديد من مبدعي المنتجات الحرفية اليدوية التراثية من كافة أنحاء الجمهورية، حيث يقدمون منتجات الخزف والصدف وخشب السرسوع، وخشب جذوع الشجر، ومنتجات أخميم، والكروشيه، والمفروشات بأنواعها، والإكسسوارات، والأحجار والنحاس، ولوحات خشبية، ومنتجات غذائية ومخبوزات، كما يضم إبداعات محافظات أسوان وسيوة وسيناء من ملابس تراثية وعبايات وتوابل ومنتجات غذائية ومخبوزات.

كما يضم المعرض جناحاً خاصاً بأنشطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وصندوق عطاء الاستثماري الخيري لدعم ذوي الإعاقة، والهلال الأحمر المصري، ومشروعات برنامج "مستورة" لبنك ناصر الاجتماعي، بالإضافة إلى جناح خاص بمكتب شكاوى المرأة للتعريف بالخدمات التي يقدمها للمرأة والدعم النفسي والاجتماعي والقانوني، والتعريف بالخط المختصر 15115 لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بالسيدات التابع للمجلس القومي للمرأة.

كما يتضمن المعرض جناحاً خاصًا بمبادرة "نورة" التي أطلقها المجلس القومي للمرأة وتشرف برعاية السيدة الأولي انتصار السيسى، حرم السيد رئيس الجمهورية، مع جناح خاص ببرنامج الشمول المالي يتضمن أنشطة للتعريف ببرنامج الإدخار والإقراض الرقمي "تحويشة"، فضلا عن منطقة ألعاب للأطفال.

ويشهد المعرض تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات على هامشه، منها مسرح لعرض مجموعة من الفقرات الفنية والألعاب والمسابقات التفاعلية، وعرض حي للمنتجات الحرفية اليدوية التي أنتجتها 20 سيدة من السيدات اللاتي تلقين تدريبات بالمجلس القومي للمرأة ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وفقرة للتعريف ببرنامج التنشئة المتوازنة الذى ينفذه المجلس في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وعروض حية يومية لصناعة الخزف، والخيامية، والأرابيسك، والكروشيه، وعرض حي للكبار والأطفال لتعليمهن مجموعة من الحرف مثل الرسم على القماش والأطباق، وعدد آخر من فنون الحرف اليدوية المميزة.