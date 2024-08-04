اليوم السابع
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وزيرة التضامن وعمرو الفقى يتفقدان أعمال تشييد معرض تنمية الأسرة المصرية بمهرجان العلمين

الأحد، 04 أغسطس 2024 08:18 م
وزيرة التضامن وعمرو الفقى يتفقدان أعمال تشييد معرض تنمية الأسرة المصرية بمهرجان العلمين وزير التضامن والاستاذ عمرو الفقى
كتب مدحت وهبة

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وصلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي منذ قليل إلى منطقة أرض المعارض بمهرجان العلمين الجديدة لعام 2024، بالساحل الشمالي، حيث كان في استقبالها عمرو الفقي  الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي أعمال تشييد معرض تنمية الأسرة المصرية الذي تقيمه الوزارة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمقرر افتتاحه خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويشهد المعرض مشاركة عدد كبير من الأسر المنتجة وفناني المنتجات الحرفية اليدوية والتراثية، كما ستكون هناك مشاركة لأنشطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والهلال الأحمر المصري، وصندوق عطاء لدعم ذوي الإعاقة، وكذلك أنشطة المجلس القومي للمرأة المختلفة ومشروع تنمية الأسرة المصرية.

ويهدف المعرض توفير المنتجات الحرفية والتراثية لرواد مهرجان العلمين الجديدة ويتيح فرصا تسويقية للأسر المنتجة وفناني الحرف التراثية.

 

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وزيرة التضامن وعمرو الفقى يتفقدان أعمال تشييد معرض تنمية الأسرة المصرية بالعلمين

 

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وزيرة التضامن الاجتماعي وعمر الفقى 

 

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وزيرة التضامن

عمرو الفقى

مهرجان العلميين الجديدة

معرض تنمية الأسرة المصرية بالعلمين

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية




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