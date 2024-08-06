القومى للمرأة يشارك غدا بمهرجان العلمين الجديدة بمعرض للمنتجات الحرفية اليدوية

كتب محمود راغب

يطلق المجلس القومى للمرأة غداً الأربعاء، فعاليات معرض المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بالشراكة مع وزارة التضامن الأجتماعي،وذلك ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة 2024 في دورته الثانية، والذي يقام هذا العام تحت شعار "العالم علمين"، في الفترة من 11 يوليو إلى 30 أغسطس، حيث يقام المعرض بمنطقة أرض المعارض بمهرجان العلمين الجديدة بالساحل الشمالي.



ومن المقرر أن يشهد المعرض تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات منها عرض للمنتجات الحرفية اليدوية التي انتجتها 20 سيدة من السيدات اللاتى تلقين تدريبات بالمجلس ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في قرى مبادرة "حياة كريمة "،فضلاً عن عرض حى للكبار والأطفال لتعليمهن مجموعة من الحرف مثل الرسم على القماس والأطباق ، الى جانب مشاركة 21 من رائدات الأعمال بهدفتوفير فرص تسويقية لمشروعاتهن الحرفية.

كما يتضمن المعرض جناح خاص لمكتب شكاوى المرأة للتعريف بالخدمات التي يقدمها للمرأة والدعم النفسي والإجتماعي والقانونى وبالخط المختصر 15115 لتلقى الاستفسارات والشكاوى الخاصة بالسيدات، علاوة على فقرة التعريف ببرنامج التنشئة المتوازنة الذى ينفذه المجلس فى اطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

كما يضم المعرض أيضًا ركنًا خاصًا بمبادرة نورة التى أطلقها المجلس وتهدف إلى بناء وتعزيز قدرات الفتيات وتمكينهن وبناء مهاراتهن الاجتماعية والصحية والاقتصادية، علاوة على ركن خاص ببرنامج الشمول المالى يتضمن ألعاب وأنشطة للتعريف بالبرنامج وبتطبيق تحويشة ، هذا بالإضافة إلى مسرح لعرض مجموعة من الأنشطة والألعاب والمسابقات التفاعلية.