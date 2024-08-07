مشاركة 700 محل بالقاهرة فى الأوكازيون الصيفى 2024 خلال أول يومين

كتب مدحت وهبة

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل بـ الأوكازيون الصيفى 2024، وشارك ما يقرب من 700 محل تجارى بمحافظة القاهرة فى عروض التخفيضات خلال أول يومين، كما حرصت الوزارة على تشكيل مجموعات عمل لمتابعة التخفيضات، والتأكد من جدية العروض والتصدى لأى محاولات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك.

وفى نفس السياق تجوب سيارات الضبطية القضائية لـ جهاز حماية المستهلك الأسواق لمتابعة المحلات التجارية، والتأكد من التزامها بعروض تخفيضات الأسعار، وكذلك حصولها على تصاريح من مديريات التموين للمشاركة فى الأوكازيون الصيفى 2024، كما يتم التنسيق بين فروع جهاز حماية المستهلك ومديريات التموين فى مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية للمرور على أكثر عدد من المحلات والأسواق المختلفة.