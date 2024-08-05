مشاركة 430 محلا بالقاهرة فى أول يوم للأوكازيون الصيفى 2024

كتب مدحت وهبة

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل بـ الأوكازيون الصيفي 2024، اليوم الإثنين، وشارك ما يقرب من 430 محلا تجاريا بمحافظة القاهرة في عروض التخفيضات خلال أول يوم.

كما حرصت الوزارة على تشكيل مجموعات عمل لمتابعة التخفيضات، والتأكد من جدية العروض والتصدى لأى محاولات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك.

وأعلنت مديرية التموين والتجارة بالقاهرة، بقيادة ناصر ثابت عبد السلام، وكيل أول وزارة التموين، ومدير تموين العاصمة، عن بدء ماراثون التصفيات الصيفية لصيف 2024، بعدد من المحلات ذات الأنشطة المتنوعة بنسبة التخفيضات على أسعار المنتجات وفقا لرغبة كل صاحب محل.