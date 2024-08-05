اليوم السابع
Ads
الإثنين، 05 أغسطس 2024 11:27 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

مشاركة 430 محلا بالقاهرة فى أول يوم للأوكازيون الصيفى 2024

الإثنين، 05 أغسطس 2024 11:12 ص
مشاركة 430 محلا بالقاهرة فى أول يوم للأوكازيون الصيفى 2024 الأوكازيون الصيفي - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل بـ الأوكازيون الصيفي 2024، اليوم الإثنين، وشارك ما يقرب من 430 محلا تجاريا بمحافظة القاهرة في عروض التخفيضات خلال أول يوم.

كما حرصت الوزارة على تشكيل مجموعات عمل لمتابعة التخفيضات، والتأكد من جدية العروض والتصدى لأى محاولات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك.

وأعلنت مديرية التموين والتجارة بالقاهرة، بقيادة ناصر ثابت عبد السلام، وكيل أول وزارة التموين، ومدير تموين العاصمة، عن بدء ماراثون التصفيات الصيفية لصيف 2024، بعدد من المحلات ذات الأنشطة المتنوعة بنسبة التخفيضات على أسعار المنتجات وفقا لرغبة كل صاحب محل.







وزارة التموين

الأوكازيون الصيفى 2024

إجراءات الاوكازيون الصيفى 2024

موعد الأوكازيون الصيفى 2024

الاوكازيون الصيفى 2024

تخفيضات أوكازيون 2024



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة