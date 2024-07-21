اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 يوليو 2024 05:01 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير التموين يقرر انطلاق الأوكازيون الصيفى اعتبارا من 5 أغسطس ولمدة شهر

الأحد، 21 يوليو 2024 04:44 م
وزير التموين يقرر انطلاق الأوكازيون الصيفى اعتبارا من 5 أغسطس ولمدة شهر الدكتور شريف فاورق وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، قراراً وزارياً ببدء موسم التصفية الموسمية الثانية "الأوكازيون الصيفي" لعام 2024 اعتباراً من 5 أغسطس 2024  ولمدة شهر ، على ان يكون لكل محل أسبوعين.


وتضمن ضرورة حصول المحال المشاركة في التصفية مسبقاً على موافقة من مديريات التموين الداخلية الواقعة في دائرتها محالهم التجارية، كما نص القرار علي ضرورة إعلان الجهات المشاركة عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترناً به بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.


وأشار وزير التموين  إلي أن الهدف من الأوكازيون هو تنشيط حركة التجارة الداخلية وكذلك استفادة المواطنين من نسب التخفيضات المختلفة ، كما وجه مديري المديريات بتسهيل الإجراءات لأصحاب المحال للمشاركة في الأوكازيون وشدد على ضرورة متابعة السلع المعروضة من حيث الجودة والألتزام بالأسعار المعلنة ونسب التخفيضات.

 







وزير التموين

الاوكازيون الصيفى 2024

موعد انطلاق الاوكازيون الصيفى 2024

تخفيضات الاوكازيون الصيفى 2024




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة