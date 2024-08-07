كل ما تريد معرفته عن تأثير اضطراب فرط الحركة على صحتك النفسية وطرق العلاج

كتب – حسام الشقويرى

يؤثر اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط (ADHD) على عواطف الفرد ومزاجه وتنظيمه العاطفي. غالبًا ما يعاني الأشخاص المصابون باضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط من مشاعر شديدة، ويجدون صعوبة في إدارتها بشكل صحيح. يمكن أن يؤدي هذا أيضًا إلى تحديات مختلفة، وفقا لما نشره موقع healthshots.

ADHD هو اختصار لاضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط. وهو اضطراب في النمو العصبي يؤثر على كيفية انتباه الشخص، وتنظيم السلوك الاندفاعي، والتعامل مع فرط النشاط. ووفقًا للمعهد الوطني للصحة العقلية، فإن الأشخاص المصابين باضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط غالبًا ما يعانون من الأنواع التالية من الأعراض:

1 - نقص الانتباه

عندما يواجه الشخص صعوبة في التركيز على شيء ما، يكون الأمر أشبه بتشتت ذهنك بسهولة، ويصبح من الصعب تركيز أفكارك على شيء واحد. قد تجد صعوبة في إكمال المهام أو البقاء منظمًا لأن تركيزك يتشتت باستمرار.

2 - عدم القدرة على الحفاظ على الهدوء

قد لا يتمكن الأشخاص المصابون باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه من الحفاظ على هدوئهم.

3 - فرط النشاط

فرط النشاط هو عندما يكون الشخص مضطربًا ولا يستطيع الجلوس ساكنًا. قد يتحرك كثيرًا، حتى عندما يجب أن يكون هادئًا. إنه مثل امتلاك الكثير من الطاقة ولكن من الصعب حقًا التحكم فيها.

4 - السلوك الاندفاعي

السلوك الاندفاعي يعني القيام بالأشياء دون التفكير أولاً. إنه مثل التصرف بناءً على رغبة مفاجئة دون النظر إلى النتائج. قد يتحدث الشخص الاندفاعي مع الآخرين، أو يتصرف دون التفكير في الأشياء، أو يطلب أشياء على الفور.

5 - . الاضطراب العاطفي

صعوبة التحكم في الاستجابات العاطفية، مما يؤدي إلى تقلبات مزاجية وردود فعل عاطفية حادة.

.6 - الاندفاعية

التصرف بناء على العواطف دون التفكير في العواقب، يمكن أن يؤثر على العلاقات واتخاذ القرار.

7 - التوتر والقلق

ارتفاع مستويات التوتر والقلق بسبب صعوبة إدارة المشاعر والتعامل مع التحديات اليومية.

8- . انخفاض احترام الذات

المعاناة من مشاكل تتعلق بتقدير الذات بسبب التحديات المستمرة في تنظيم عواطفك وسلوكك.

طرق العلاج

إرساء أنماط نوم ثابتة، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، واتباع نظام غذائي متوازن يمكن أن يساعد في إدارة أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وتحسين الصحة العامة، كما أن ممارسات مثل التأمل والتنفس العميق واليوغا يمكن أن تعزز التركيز وتقلل من الاندفاع وتشجع على الاسترخاء، و يمكن أن تساعد استراتيجيات إدارة الوقت الفعّالة الأفراد المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه في تحديد أولويات المهام وتقليل التوتر .