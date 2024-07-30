كيف تعرف أنك مصاب باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه؟

كتبت فاطمة خليل

اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه هو اضطراب يؤثر على سلوك الشخص، وتختلف الأعراض ولكن الأشخاص المصابين باضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط غالبًا ما يبدون قلقين وقد يواجهون صعوبة في التركيز وقد يتصرفون بناءً على اندفاع وتسرع، بحسب موقعUp day.

تشخيص اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه

غالبًا ما يتم ملاحظة أعراض اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط في سن مبكرة وقد تصبح أكثر وضوحًا عندما تتغير ظروف الطفل، مثل عندما يبدأ المدرسة.

كان من المعتاد أن يتم تشخيص الأولاد باضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط في مرحلة الطفولة - على الرغم من ارتفاع تشخيص الإناث في السنوات الأخيرة.

يتم تشخيص معظم الحالات عندما يكون الأطفال أقل من 12 عامًا، ولكن في بعض الأحيان يتم تشخيصها لاحقًا في مرحلة الطفولة أو في مرحلة البلوغ.

لماذا زاد تشخيص البالغين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ؟

إن تشخيص اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لدى البالغين أعلى الآن بمقدار 20 مرة مما كان عليه في عام 2000.

لقد زاد تشخيص اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لدى البالغين نتيجة للوعي الأوسع بهذه الحالة.

لقد مكنت منصات التواصل الاجتماعي مثل Instagram وTikTok الأشخاص المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه من التحدث عن تجاربهم، مما أدى إلى زيادة الوعي بهذه الحالة.

نظرًا لأن المزيد من الأشخاص يخضعون للتقييم، يتم تشخيص المزيد من الأشخاص.

ما هو التشخيص الذاتي؟

الأشخاص غير القادرين أو غير الراغبين في حضور تقييم اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه مع أخصائي طبي - إما بسبب التكلفة أو لأسباب أخرى - يقومون أحيانًا بتشخيص أنفسهم.

التشخيص الذاتي هو عندما يجمع الشخص أعراض الحالة ويقارنها بسلوكياته الخاصة الشخص الذي يتم تشخيصه ذاتيًا غير قادر على الحصول على أدوية موصوفة لحالته.

ما الذي يسبب اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه؟

لا يوجد سبب رسمي معروف لاضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة، لكن الخبراء يقترحون أنه يمكن أن يكون وراثيًا. وبالمثل، من المرجح أن تصاب باضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة نتيجة لما يلي:

-الولادة قبل الأوان (قبل الأسبوع السابع والثلاثين من الحمل)

-انخفاض الوزن عند الولادة

-التدخين أو المخدرات أثناء الحمل

كيف تعالج اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة؟



هناك مجموعة متنوعة من الخيارات لعلاج اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة. يختار الكثير من الناس تناول الأدوية التي تساعدهم على إدارة الأعراض. يفضل أشخاص آخرون - وخاصة الأشخاص الذين تم تشخيصهم في مرحلة البلوغ - تعلم آليات وتكتيكات التأقلم دون تناول الأدوية.