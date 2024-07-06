تعرف على الطريقة الصحيحة لتناول دواء الغدة الدرقية

كتب – حسام الشقويرى

تُعطى أدوية الغدة الدرقية للأشخاص الذين يعانون من فرط نشاط الغدة الدرقية أو قلة نشاطها، ورغم أنها آمنة بشكل عام، فإن اتباع إرشادات الطبيب هو المفتاح لفعاليتها، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

يمكن أن يؤثر قصور الغدة الدرقية أو فرط نشاط الغدة الدرقية على الصحة. في حين أن قصور الغدة الدرقية يمكن أن يؤدي إلى التعب وزيادة الوزن وصعوبة تحمل نزلات البرد وجفاف الجلد وتباطؤ معدل ضربات القلب، فإن فرط نشاط الغدة الدرقية يمكن أن يسبب أعراضًا مثل فقدان الوزن وسرعة ضربات القلب أو عدم انتظامها والعصبية وارتعاش اليدين والتعرق والمزيد.

عوامل مختلفة يجب مراعاتها لضمان السلامة والفعالية.

يتم علاج قصور الغدة الدرقية يوميًا بالعلاج الهرموني البديل بأقراص تسمى ليفوثيروكسين، والتي تحل محل هرمون الثيروكسين الذي لا تستطيع الغدة الدرقية إنتاج كمية كافية منه، ومن ناحية أخرى، يتم علاج فرط نشاط الغدة الدرقية بالأدوية المضادة للغدة الدرقية، واليود المشع، وحاصرات بيتا،

ينصح تناول أقراص الثيروكسين المخصصة لقصور الغدة الدرقية فور الاستيقاظ على معدة فارغة مع بعض الماء العادي، ويجب بعد ذلك البقاء على معدة فارغة لمدة 60 دقيقة أخرى للسماح لهرمون الثيروكسين الموجود داخل القرص بالامتصاص بسهولة في مجرى الدم".

"لأن هرمون الثيروكسين الموجود في هذه الأقراص يتطلب معدة فارغة لامتصاصه، ووجود أي طعام أو شراب في المعدة سيعيق ذلك. إن إنتاج هرمون الغدة الدرقية في أجسامنا يصل إلى ذروته بشكل طبيعي في الصباح، وبتناول القرص في الصباح، نحاول تقليد ذلك. لذلك، تتناول القرص بعد الاستيقاظ عندما تكون معدتك فارغة ثم تحافظ على هذه الحالة لمدة ساعة أخرى للسماح لعملية الامتصاص بالحدوث بينما يمكنك القيام بروتينك الصباحي."

و بالنسبة للأدوية المخصصة لفرط نشاط الغدة الدرقية، فيمكن تناولها قبل أو بعد الطعام، وسيتم تحديد الجرعة وتكرار تناولها من قبل طبيب الغدد الصماء.

الأخطاء الشائعة التي يرتكبها الناس عند تناول أدوية الغدة الدرقية

تجنب تناول أي مشروب غير الماء العادي مع قرص الثيروكسين.

استخدم ماء بدرجة حرارة الغرفة وليس دافئًا جدًا أو ساخنًا قليلًا.

احرص على البقاء على معدة فارغة لمدة 60 دقيقة بعد تناول القرص.

تناول القرص يوميًا واحمل الدواء معك أينما تسافر حتى لا تفوت جرعة واحدة.

وإذا نسي شخص تناول القرص في يوم ما، فيمكنه تناول قرصين في اليوم التالي للحفاظ على الجرعة التراكمية .



