نجاح إجراء جراحتين لإغلاق ناصور قصبى جنبى لشاب 28 سنة بإسنا

الأقصر – أحمد مرعى

استمرار نجاحات جراحات القلب المفتوح وجراحات القلب والصدر بمستشفى طيبة التخصصي بمدينة إسنا، والتابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، حقق أطباء المستشفى نجاح إجراء جراحتين لإغلاق ناصور قصبي جنبي أحدهما ناتج عن مضاعفات إصابة قديمة بالدرن لشاب يبلغ من العمر 28 عاماً.

وتم إجراء العملية ضمن قائمة عمليات مكونة من 5 حالات متنوعة من جراحة القلب المفتوح شملت تغيير الشرايين التاجية وإستبدال الصمام الميترالي وجراحات الصدر لإصلاح الناصور القصبى الجنبى، وذلك بتكلفة قدرها 200 ألف جنية للعملية الواحدة في القطاع الخاص، ولكن المريض سدد فقط 300 جنية نسبة مساهمة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

وشارك في إجراء الجراحة الفريق الطبي كل من الدكتور محمد عبد القادر استشارى جراحة القلب والصدر بمعهد ناصر، والدكتور عبدالله سامي أستاذ واستشاري جراحة القلب والصدر بمستشفيات جامعة الأزهر، والدكتور حاتم محمد أبوالعزيم استشاري جراحة القلب والصدر بمستشفيات جامعة الأزهر، والدكتور محمد عبدالحميد أخصائي جراحة القلب والصدر بمستشفيات جامعة الأزهر، والدكتورة أماني الشامي أخصائي الإرواء القلبي، وبمشاركة أطباء التخدير الدكتورة دينا السيد استشاري التخدير، والدكتور أحمد سعودي استشاري التخدير، والدكتور سعيد الجندي نائب التخدير، وبمشاركة متميزة من الفريق الطبي بالرعاية المركزة الدكتور حسام عبدالوهاب أخصائي رعاية مركزة، والدكتور محمود السيد أخصائي عناية مركزة، والدكتور علاء الفالح نائب عناية المركزة.

وشارك فى إجراء العملية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، بمشاركة فريق تمريض العمليات مصطفى ناصر، ومروة أحمد ابراهيم، ومحمد سليمان جعفر، وفريق تمريض الرعاية المركزة نيفين حيدر ووليد عبدالإله ورجب حسين وشيماء أحمد وأحمد عبدالحكيم وعلاء هراس، حيث يمكن الكشف والمتابعة بعيادة جراحة القلب والصدر بمستشفى طيبة التخصصي بإسنا بالاقصر عن طريق جواب الإحالة من أقرب وحدة أو مركز طب أسرة لسكنك والاتصال بالخط الساخن 15344 لحجز موعد الكشف.



