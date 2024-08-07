صندوق تحيا مصر يطلق قافلة طبية بالبحيرة لرعاية 4000 مواطن ضمن حملة إيد واحدة

كتب مدحت وهبة

ينظم صندوق تحيا مصر قافلة طبية شاملة لأكثر من 4000 مواطن على مدار يومين متتاليين، 7 و8 أغسطس الجاري، بمركز رشيد في محافظة البحيرة، ضمن حملة " إيد واحدة " بالتعاون مع جمعية رسالة الخيرية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تأتي هذه القافلة في إطار استراتيجية الصندوق الشاملة لتعزيز الرعاية الصحية في جمهورية مصر العربية، وحرصًا منه على توفير الخدمات المتكاملة للأسر الأولى بالرعاية في المناطق الأكثر احتياجًا.

تهدف هذه القافلة الطبية بمحافظة البحيرة إلى توفير الرعاية الصحية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية، لتخفيف العبء المادي عن كاهل المرضي، وذلك من خلال تقديم الخدمات الطبية، وتوفير الأدوية اللازمة مجانًا.

ويتم الكشف عن الأمراض المزمنة من قِبل نخبة من الأطباء المتخصصين، خصوصًا أمراض السكري، وضغط الدم، وارتفاع الكوليسترول، وأمراض القلب، لزيادة الوعي بأهم الأمراض المزمنة وسبل الوقاية والعلاج، إلى جانب الكشف على مجموعة متنوعة من التخصصات الطبية، تشمل:

• العيون: الكشف على أمراض العيون بما في ذلك إعتام عدسة العين (المياه البيضاء) والمياه الزرقاء، وتوفير النظارات الطبية مع تحويل الحالات التي تتطلب تدخلًا جراحيًا إلى المستشفى لإجراء العملية مجانًا.

• الجلدية: تشخيص وعلاج الأمراض الجلدية.

• النساء: تقديم خدمات الكشف الطبي والرعاية الصحية للنساء.

• الأسنان: الكشف عن أمراض الأسنان وعلاجها.

• الباطنة: الكشف عن الأمراض الباطنية الشائعة وتقديم العلاج المناسب.

• الأطفال: الكشف عن الأمراض الشائعة بين الأطفال وتقديم التطعيمات اللازمة.

• الجراحة: الكشف عن الحالات التي تتطلب تدخلًا جراحيًا.

• المسالك البولية: الكشف عن أمراض المسالك البولية.

• العظام: الكشف عن أمراض العظام والمفاصل.

• معمل التحاليل: إجراء التحاليل الطبية اللازمة لتشخيص الحالات المرضية.

وعلى هامش فعاليات القافلة، أقيمت ندوة توعية صحية، استهدفت رفع وعي المواطنين بأهمية الوقاية من الأمراض وتعزيز سلوكيات المعيشة الصحية، لتقليل معدل انتشار الأمراض، مما يساهم في تحسين صحتهم العامة.

وتأتي هذه القافلة ضمن سلسلة قوافل طبية تسعى إلى تقديم أرقى الخدمات الطبية، وتعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة الصحية ومؤسسات المجتمع المدني، وتحفيز الكوادر الطبية على المشاركة المجتمعية، وذلك بهدف ترسيخ مفهوم التكاتف المجتمعي.

يشار إلى أن القافلة الطبية كان لها أطيب الأثر في قلوب أهالي محافظة البحيرة، خاصًا وقد لاقت القافلة إقبالًا واسعًا من المواطنين منذ الصباح الباكر، وقد أسهم بشكل كبير في نجاح القافلة تضافر جهود عدد كبير من المتطوعين الذين قدموا كل الدعم اللازم للفريق الطبي.

ويستمر صندوق تحيا مصر في جهوده الحثيثة لتوسيع نطاق الخدمات الصحية المقدمة للأسر الأولى بالرعاية في المناطق الأكثر احتياجًا من خلال تنظيم المزيد من القوافل الطبية، إيماناً منه بأهمية الصحة كركيزة أساسية للتنمية المستدامة.



صندوق تحيا مصر يطلق قافلة طبية بالبحيرة



فعاليات القافلة