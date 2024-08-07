حياة كريمة.. وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد القافلة الطبية بقرية الدويدة بالتل الكبير

الإسماعيلية-صبرى غانم

حرصت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية على تفقد القافلة الطبية بقرية الدويدة بإدارة التل الكبير الصحية، فى يومها الثانى، والتى نظمتها مديرية الصحة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة » .

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتكثيف القوافل العلاجية للمواطنين ،والتى تُعنى بالاِهتمام بصحة المواطن والوصول للقرى الأكثر اِحتياجا وتتضمن القافله الكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية المختلفة .

تفقدت وكيل وزارة الصحة توقيع الكشف الطبي علي المرضى في التخصصات الطبية المختلفة والتي تشمل 7 عيادات تخصصية "الباطنة، الجراحة العامة، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، تنظيم الأسره، والكشف عن أمراض السكر والضغط وندوات التثقيف، وإجراء الأشعة والإحالة والفحوصات المعملية، وصرف العلاج اللازم للمرضى مجاناً ،وبلغ عدد من تم توقيع الكشف الطبي عليهم 1164 مريض خلال يومى القافله.

وخلال الجولة تفقدت الدكتورة ريم مصطفى سير عمل فريق مبادرة 100 يوم صحة والتى تواجدت مع القافلة وإلتقت بالمترددين من المواطنين وأكدت على أن المبادرة وتهدف إلى تكثيف التوعية بالخدمات المقدمة من وزاره الصحة والسكان، وتضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية، لضمان إتاحة وجودة الخدمات للمنتفعين.

وأشارت الدكتورة بثينه بركات منسق القوافل أن التردد على القافلة كان على جميع التخصصات الطبية، حيث استقبلت 600 مواطن بعيادة الباطنة ،و 208 حالة بعيادة الأطفال ، 189 مواطن بالجراحه العامه، 60 مواطن بعيادة الأسنان ،واستقبلت عيادة تنظيم الأسرة 23 سيدة ،و 56 سيدة بعيادة النساء ،أما عيادة الكشف عن الامراض المزمنه الضغط والسكر استقبلت 43 حالة ، وتم صرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية مجانًا فضلا عن ندوات التوعيه والتثقيف الصحي للمترددين.

رافق وكيل وزارة الصحة اللواء عماد الدكروري رئيس مجلس ومدينة التل الكبير ،الدكتور عبد الرحمن صلاح مدير إدارة التل الكبير الصحية ودكتور كيرلس رزق مدير إدارة العلاقات العامة

