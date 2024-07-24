صندوق تحيا مصر ينظم قافلة طبية شاملة بالإسماعيلية لرعاية 2000 مواطن مجانا

كتب مدحت وهبة

يواصل صندوق تحيا مصر مساعيه لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية، وذلك من خلال تنظيم قافلة طبية شاملة في محافظة الإسماعيلية، تقدم خدمات طبية مجانية لأكثر من 2000 مواطن على مدار يومين متتاليين، 24 و25 يوليو الجاري، في إطار جهود الصندوق التي تستهدف إيصال الخدمة الطبية الشاملة للقرى والمناطق الأكثر احتياجًا لدعم الأسر الأولى بالرعاية.

وتضم القافلة نخبة من الأطباء المتخصصين في 8 تخصصات طبية أساسية، للكشف على أمراض العيون، بما في ذلك إعتام عدسة العين "المياه البيضاء" والمياه الزرقاء، وتوفير النظارات الطبية مع تحويل الحالات التي تتطلب تدخلًا جراحيًا إلى المستشفى لإجراء العملية مجانًا وتقديم خدمات الكشف الطبي والرعاية الصحية للنساء، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة كذلك الكشف على صحة الأطفال وتقديم التطعيمات اللازمة لهم، وعلاج الأمراض الشائعة بين الأطفال والكشف على أمراض العظام والمفاصل، وعلاج حالات الإصابات والالتهابات وتقديم خدمات الكشف على صحة الفم والأسنان، وعلاج تسوس الأسنان وأمراض اللثة أيضا الكشف على الأمراض الباطنية الشائعة، مثل أمراض القلب والضغط والسكر، وتقديم العلاج المناسب والكشف على أمراض المسالك البولية والجهاز التناسلي والكشف على أمراض الجراحة العامة وعلاج الحالات التي تتطلب تدخلًا جراحيًا.



قافلة طبية شاملة بالإسماعيلية

وحرص صندوق تحيا مصر على توفير صيدلية مجانية داخل القافلة لتوفير جميع الأدوية التي يصفها الأطباء للمرضى، وعمل التحاليل اللازمة لهم للاطمئنان على صحتهم، وذلك للتخفيف من الأعباء المادية عليهم، كما تضمنت القافلة فعاليات توعوية صحية تهدف إلى نشر الوعي الصحي بين المواطنين، وتعريفهم بأهمية الوقاية من الأمراض وطرق العلاج الصحيحة، كما تم اتباع إجراءات وقائية مشددة لضمان سلامة المرضى والطاقم الطبي.



قافلة طبية شاملة بالإسماعيلية

وأعرب أهالي محافظة الإسماعيلية عن شكرهم وتقديرهم لصندوق تحيا مصر على جهوده المميزة في توفير الرعاية الصحية لهم. كما شارك عدد كبير من المتطوعين في تقديم المساعدة للفريق الطبي، مما ساهم في إنجاح القافلة وتحقيق أهدافها.

ويواصل صندوق تحيا مصر جهوده في تنظيم المزيد من القوافل الطبية وتقديم الخدمات الصحية المجانية للمواطنين في مختلف أنحاء مصر، إيمانًا منه بأهمية الصحة كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.