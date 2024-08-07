البورصة تغلق تعاملاتها على ارتفاع جماعى لمؤشراتها.. ورأس مالها يربح 32مليار جنيه

كتبت أسماء أمين

أنهت البورصة المصرية تعاملاها اليوم الأربعاء 7-8-2024 على ارتفاع جماعى لمؤشراتها، محققة مكاسب سوقية بلغت 32 مليار جنيه ليصل رأس المال السوقي إلى 1.954 تريليون جنيه مقارنة بـ1.922 تريليون جنيه عند إعلاق أمس.

وأغلق مؤشر "إيجي إكس 30" تعاملاته على صعود بنسبة بلغت 1.48% ليصل عند مستوى 28628 نقطة، كما أغلق مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" على صعود بنسبة 1.45% ليصل عند مستوى 12377 نقطة.

كما اغلق مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" على صعود بنسبة 1.71% ليصل عند مستوى 34922 نقطة، وأغلق أيضاً مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" على صعود بنسبة 2.39% ليصل عند مستوى 6507 نقطة، وأغلق مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، على صعود بنسبة 2.39% نقطة ليصل لمستوى 9331 نقطة.



