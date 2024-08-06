اليوم السابع
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أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 6-8-2924

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 09:00 م
أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 6-8-2924 البورصة المصرية
كتبت أسماء أمين

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ينشر "اليوم السابع" أسعار اسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 6-8-2024.

أغلقت مؤشرات البورصة على صعود جماعى خلال جلسة اليوم الثلاثاء ، وحققت مكاسب سوقيه بلغت حوالى 32 مليار  جنيه ليصل راس المال السوقي للبورصة 1.922 تريليون جنيه

واغلق  مؤشر "إيجي إكس 30" على ارتفاع بنسبة بلغت 1.33% ليصل عن مستوى 28210 نقطة، كما اعلق  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" على صعود بنسبة 1.35%  ليصل عند مستوى 12200 نقطة .

كما اغلق  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" على صعود  بنسبة 1.52%  ليصل عند مستوى 34334  نقطة،

كما اغلق مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"على صعود  بنسبة 4.05%   ليصل عند  مستوى 6356  نقطة  ، واغلق   مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، على صعود بنسبة 2.71%  ليصل عند مستوى 9139 نقطة.

الأسهم الأكثر ارتفاعاً:
تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعًا ، شركة عتاقة بنسبة 15.8% ليغلق عند 3.6 جنيه
الحديد والصلب للمناجم بارتفاع بلغ بنسبة 15.3% ليغلق عند 4.9 جنيه
ممفيس للأدوية بارتفاع بلغ  12.6% ليغلق عند 39.9 جنيه.
سهم العربية لحليج الاقطان بارتفاع 9% ليغلق عند 7.7 جنيه
العبوات الطبية بارتفاع بلغ بنسبة 8.33% عند 1.3 جنيه للسهم.

الأسهم الأكثر تراجعا
تصدر الأسهم الأكثر تراجعًا ثمار لتداول الأوراق المالية بتراجع بلغ بنسبة 9.13%، ليغلق عند 1.9 جنيه
سهم مرسيليا المصرية الخليجية بنسبة تراجع بلغت 5.8% ليغلق عند 3.5 جنيه
رواد السياحة بتراجع بلغ بنسبة 34%، ليغلق عند 34.7 جنيه
سهم رمكو بتراجع بلغ بنسبة 3.43% ليغلق عند 3.38 جنيه، سهم الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بتراجع بلغ  1.87% ،ليغلق عند 16.260 جنيه.







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