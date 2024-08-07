البورصة المصرية تواصل صعودها خلال منتصف الجلسة

واصلت مؤشرات البورصة خلال منتصف تعاملاتها اليوم الاربعاء 7-8-2024 صعودها الجماعى، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" تعاملاته بنسبة بلغت 0.23% ليصل عن مستوى 28273 نقطة، كما صعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.26% ليصل عند مستوى 12232 نقطة.
كما صعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36% ليصل عند مستوى 34457 نقطة، وصعد ايضاً مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"بنسبة 0.49% ليصل عند مستوى 6416 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.78% ليصل عند مستوى 9211 نقطة.
وحققت مكاسب بلغت 15 مليار جنيه، ليصل رأس المال السوقي للبورصة 1.937 تريليون جنيه مقارنة بـ 1.922 تريليون جنيه عند إغلاق جلسة أمس.
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