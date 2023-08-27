"التموين" تنتهى من صرف المقررات التموينية للبقالين عن شهر أغسطس

كتب مدحت وهبة

انتهت وزارة التموين والتجارة الداخلية من صرف السلع المدعمة ضمن مقررات شهر أغسطس الجاري للبقالين لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية حتى نهاية الشهر، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة، مع طرح السلع في منافذ المجمعات الاستهلاكية أولا بأول للمواطنين.

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كل السلع الأساسية، لصرفها ضمن مقررات شهر أغسطس الجاري، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، كما يتم توفير كل السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، كما قامت الوزارة بتوفير أيضا اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، قد تعاقدت ، بممارسة دولية عَلى شراء كمية 124 ألف طن زيت خام صب مستورد ، منها كمية 109 ألف طن زيت عباد خام و كمية 15 ألف طن زيت صويا خام للمحافظة على الرصيد الاستراتيجي للبلاد من الزيت إلى 6 أشهر في إطار توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية