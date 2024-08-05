وزارة التموين: مشاركة 750 محلا تجاريا فى أول يوم للأوكازيون الصيفى 2024

كتب ـ مدحت وهبة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن مشاركة 750 محلا تجاريا في اليوم الأول للـ اوكازيون الصيفى 2024 وعلى من يريد من أصحاب المحلات التجارية المشاركة فى الأوكازيون التوجه مسبقًا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد شكلت مجموعات عمل بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك والإدارة العامة لمباحث التموين لمتابعة الأوكازيون التصدى لأى مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك، وتحرير محاضر لأى مخالفة، أيضا متابعة الباركود الخاص بكل منتج لمعرفة السعر قبل وبعد الأوكازيون، كما بدأت مديريات التموين فى إصدار نشرات بشأن توعية المستهلك خلال شرائه فى فترة الأوكازيون للاستفادة من عروض تخفيضات الأسعار .