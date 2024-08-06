تعرف على أكبر 10 سلع استوردتها مصر من الإمارات بالربع الأول من 2024

كتب: مدحت عادل

سجلت الواردات المصرية من دولة الإمارات العربية ارتفاعا ملحوظا في الفترة الأخيرة، حيث بلغت نحو 634.5 مليون دولار في الربع الأول من العام الجارى 2024، ارتفاعا من 522.7 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2023 بنسبة زيادة بلغت 21.4%.

وترصد بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أهم عشر مجموعات سلعية استوردتها مصر من الإمارات خلال الربع الأول من عام 2024، وفقا لما يلي:

1. الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 204.7 مليون دولار.

2. نحاس ومصنوعاته بقيمة 197.3 مليون دولار.

3. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 90.6 مليون دولار.

4. ورق بقيمة 19.4 مليون دولار.

5. مراجل وآلات وأجهزة وأدوات آلية بقيمة 18.1 مليون دولار.

6. حديد وصلب بقيمة 17.2 مليون دولار.

7. أسماك بقيمة 16.4 مليون دولار.

8. ألمنيوم ومصنوعاته بقيمة 15.5 مليون دولار.

9. مصنوعات من حديد أو صلب 8.5 مليون دولار.

10. آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها بقيمة 6.7 مليون دولار.

وإجمالا ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر ودولة الإمارات العربية لتسجل مليار دولار في الربع الأول من العام الجارى 2024، مقابل 901.6 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023 بنسبة زيادة بلغت 12.5%، مدفوعة بارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى الإمارات لمستوى 380.1 مليون دولار في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 379 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، بنسبة زيادة بلغت 0.3%.